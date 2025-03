Ofrecen becas a jóvenes argentinos que quieran estudiar en el exterior

Tetr College of Business es un exclusivo colegio de negocios que ofrece becas con la posibilidad de que estudiantes argentinos viajen a siete países en cuatro años para formarse en instituciones de renombre y aprender de reconocidas personalidades del mundo empresarial. Esta institución anunció un fondo de 1 millón de dólares para los estudiantes que deseen formar parte de este prestigioso y único programa. Este proyecto les permitirá seguir el camino de cientos de alumnos que lograron convertirse en exitosos emprendedores.

Tetr cuenta con una experiencia diseñada en base a las necesidades que tienen los jóvenes hoy en día, buscando ser global e inmersiva. Los estudiantes valoran más las experiencias multiculturales, las habilidades empresariales y las clases dictadas por profesores de las Ivy League (grupo de ocho universidades privadas de Estados Unidos consideradas de élite, como Harvard y Yale), directores ejecutivos globales y CEOs, en lugar de exámenes y conferencias tradicionales. El proyecto busca adquirir conocimientos del mundo real junto a líderes de la industria y aplicarlos mediante la creación de empresas durante sus estudios.

Los siete países que abarca el programa son Dubai, India, Singapur, Ghana, Argentina, Estados Unidos y un país de Europa, en donde los estudiantes viajan a un nuevo destino cada semestre, permitiéndoles aprender sobre negocios mientras construyen empresas.

Dos estudiantes argentinos que participaron del programa dieron sus testimonios

Dentro de las actividades que se realizan se encuentran pasantías dentro del semestre, inmersiones empresariales con compañías como Talabat, Emaar Properties y Emirates, así como experiencias culturales, como la visita al Mercado del Oro en Dubai. Esto busca darle a los estudiantes una visión global de los negocios y experiencia práctica en la creación de empresas desde cero.

En cuanto al valor que aportan los estudiantes argentinos, el fundador de Tetr College of Business, Pratham Mittal, explicó que "aportan perspectivas invaluables al campus. Nuestros actuales estudiantes argentinos ejemplifican disciplina y espíritu emprendedor. Estas cualidades son fundamentales para el éxito en la región e inspiran y moldean al resto de los estudiantes de Tetr", sostuvo.

El estudiante argentino de Tetr, Juan Ignacio Kurtzemann, participó de Founders Inc, uno de los programas de startups más prestigiosos de San Francisco. Allí desarrolló un terapeuta conversacional de IA y lideró un equipo para hacer realidad el producto. "Formar parte de un entorno vibrante y conectar con personas de más de 45 países me enseñó lecciones invaluables que ninguna escuela tradicional podría ofrecer. El apoyo inquebrantable de Tetr en el mundo emprendedor me brindó los recursos y la orientación necesaria para superar desafíos y aprovechar oportunidades. También tuve el privilegio de trabajar con mentores que me guiaron en mi camino emprendedor y que me ayudaron a dar forma a mi crecimiento personal".

Otra de las participantes de este programa es Mia Malgioglio Spach. Mia estudió ingeniería civil con el objetivo de lanzar su propia empresa de construcción y obtuvo experiencia práctica en la industria a través de una pasantía en una empresa líder de construcción en Rosario. También desarrolló un emprendimiento de panadería que cofundó con una amiga.

El fundador de Tetr concluyó: "El compromiso de Tetr con Argentina va más allá de lo académico. Se trata de construir un puente entre la región y una red empresarial global, fomentando intercambios interculturales profundos y empoderando a los estudiantes argentinos para que generen un impacto significativo tanto a nivel local como internacional", destacó.