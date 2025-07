Se inauguró el 28° Encuentro Anual de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva , pidió a los empresarios "ser protagonistas de nuestra sociedad, ser forjadores de un mundo nuevo en el que los avances tecnológicos no deben eclipsar los valores de nuestra comunidad", y planteó: "necesitamos acuerdos entre nosotros. Esos son los cimientos indispensables para construir nuestra sociedad", en la apertura del 28° Encuentro Anual ACDE .

Tras las palabras de García Cuerva y Valle, habló el sacerdote Adrián Santarelli: "ser empresario es ser emprendedor. Es alguien que desafía y ve algo que no está hecho. Es un don que da Dios a determinadas personas y tiene que conocer sus posibilidades", pero advirtió a los empresarios "no caer en la tentación del individualismo, de pensar que las empresas son para ellos. Tienen que cuidarse invocando la conciencia de Dios y no enterrar sus talentos porque son constructores de la sociedad".