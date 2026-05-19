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Concurso

Se encuentra en marcha la convocatoria al Concurso para la puesta en valor del acceso a la Basílica de Luján

El concurso 2026 para renovar el acceso a Luján y la Basílica otorgará premios de hasta $15 millones para los mejores proyectos.

El objetivo es transformar el ingreso a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El objetivo es transformar el ingreso a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El Municipio de Luján y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA) lanzaron un Concurso Público Nacional e Internacional de Anteproyectos 2026 para la puesta en valor del acceso a la ciudad y del ingreso a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El objetivo es transformar el ingreso a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, a la altura de los grandes santuarios religiosos del mundo, mejorando la experiencia de los miles de peregrinos, turistas y vecinos que la visitan.

Un área de profunda carga simbólica e histórica que trasciende lo local y forma parte del patrimonio cultural de toda la Argentina.

¿Qué se convoca?

La presentación de anteproyectos para el rediseño y puesta en valor de la Avenida Nuestra Señora de Luján, en el tramo de acceso a la ciudad e ingreso a la Basílica, en un recorrido de más de 900 metros que articula diseño urbano, espacio público, movilidad, patrimonio y normativa.

¿A quién está dirigido?

El concurso convoca a arquitectos y arquitectas nacionales e internacionales para presentar propuestas innovadoras que integren paisaje, patrimonio, movilidad y espacio público en un sistema urbano inclusivo, sostenible y representativo.

Cronograma

  • Desde el 20 de abril: llamado a Concurso Público Nacional y difusión de bases.
  • 4 de mayo: Cierre de la primera ronda de consultas.
  • 11 de mayo: respuestas a la primera ronda de consultas.
  • 1° de junio: cierre de la segunda ronda de consultas.
  • 8 de junio: respuestas a la segunda ronda de consultas.
  • 29 de junio, a las 13 horas: presentación de propuestas y cierre del concurso.
  • Del 30 de junio al 7 de julio: jura y fallo del jurado.
  • 13 de julio: ceremonia de entrega de premios.

Premios:

  • 1° puesto: $15.000.000
  • 2° puesto: $3.000.000
  • 3° puesto: $1.500.000

Las bases pueden consultarse en: https://caubauno.org/wp-content/uploads/2026/04/BASES-Acceso-LUJAN.pdf

Consultas: [email protected]

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