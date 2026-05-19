Se encuentra en marcha la convocatoria al Concurso para la puesta en valor del acceso a la Basílica de Luján

El concurso 2026 para renovar el acceso a Luján y la Basílica otorgará premios de hasta $15 millones para los mejores proyectos.

El objetivo es transformar el ingreso a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El Municipio de Luján y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA) lanzaron un Concurso Público Nacional e Internacional de Anteproyectos 2026 para la puesta en valor del acceso a la ciudad y del ingreso a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El objetivo es transformar el ingreso a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, a la altura de los grandes santuarios religiosos del mundo, mejorando la experiencia de los miles de peregrinos, turistas y vecinos que la visitan.

Un área de profunda carga simbólica e histórica que trasciende lo local y forma parte del patrimonio cultural de toda la Argentina.

¿Qué se convoca? La presentación de anteproyectos para el rediseño y puesta en valor de la Avenida Nuestra Señora de Luján, en el tramo de acceso a la ciudad e ingreso a la Basílica, en un recorrido de más de 900 metros que articula diseño urbano, espacio público, movilidad, patrimonio y normativa.

¿A quién está dirigido? El concurso convoca a arquitectos y arquitectas nacionales e internacionales para presentar propuestas innovadoras que integren paisaje, patrimonio, movilidad y espacio público en un sistema urbano inclusivo, sostenible y representativo.