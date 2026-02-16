Se cayó X: la red social no carga y los usuarios reportaron problemas alrededor del mundo

Esta mañana, los usuarios reportaron problemas al intentar cargar el contenido de la red social X.

El lunes por la mañana, miles de usuarios alrededor del mundo reportaron la caída de la red social X. De acuerdo con los informes, la red de Elon Musk presenta inconvenientes para acceder a las diferentes funciones de la plataforma.

Al ingresar a X, aparece un fondo negro con la "X" en blanco en la mitad de la pantalla. En ese contexto, muchos usuarios eligieron comentar los problemas del servicio de la red social- antes conocida como Twitter- en otras apps como Instagram y Facebook.

X TWITTER Así se ve X por una falla en el servicio. X En tanto, los usuarios que estaban usando la plataforma antes de su caída reportaron la aparición del siguiente mensaje: "Algo salió mal. Intenta cargar". Pese al intento de refrescar la página y cargar nuevamente, X sigue presentando inconvenientes en su funcionamiento.

se cayó X Se cayó X. X Se cayó X Desde el sitio especializado Downdetector, constataron la caída del servicio de X a través de un gráfico en el que se exponen "las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día".

"Es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día", indicaron desde la página oficial de Downdetector, alertando respecto a la posibilidad de que X siga presentando inconvenientes a lo largo del día.