Santa Fe: caminaba con su hija en hombros y fue brutalmente golpeado por un hombre con problemas mentales

Un hombre fue brutalmente golpeado en Santa Fe mientras caminaba con su hija. El agresor, con problemas de salud mental, escapó tras el ataque.

Un hombre en la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, fue golpeado brutalmente por una persona con problemas de salud mental. La víctima se cruzó con el atacante mientras caminaba por la vereda con su hija en sus hombros.

El momento de la agresión en Santa Fe santa fe De acuerdo con el damnificado, Matías Paczkowski, el hecho tuvo lugar en la madrugada de este sábado cuando (junto con su familia) volvía de un evento y se encontraba caminando en dirección a su auto en las calles 9 y 14.

Paczkowski es oriundo de Córdoba, sin embargo ya hace 12 años que vive en la ciudad santafesina de Avellaneda.

La agresión, que fue captada por una cámara de seguridad, fue perpetrada por un hombre que se acercó a la familia descalzo, con unos jeans y el torso desnudo, el cual fue identificado por el agredido como "Máscara" y “una persona enferma y con problemas psiquiátricos que siempre anda suelta pidiendo”.

Santa Fe el hombre que golpeó a un vecino tiene problemas de salud mental En el momento en el que "Máscara" pasó junto a la víctima y su hija, le pegó un puñetazo en la cara y huyó corriendo. Paczkowski se desplomó en el piso, lo que hizo que se lastimara la cabeza junto con su hija, que también sufrió la caída.