Maltrato a bebés y niños en un jardín de infantes: imputaron a seis personas

Un jardín de infantes de Santa Fe fue clausurado por las autoridades debido a denuncias por maltratos contra los niños y bebés que iban a la institución. En las últimas horas, seis personas fueron imputadas.

Este viernes, el fiscal Ramiro Martínez citó a tres responsables del establecimiento y a tres auxiliares del jardín Manitos a la Obra que está ubicado en Villa Constitución, Santa Fe y se presume que la calificación legal es por maltrato infantil y lesiones leves.

Según informó el medio Rosario3, la audiencia se llevó a cabo luego de que se hayan realizado ocho allanamientos el miércoles pasado. En dichos procedimientos se secuestraron seis celulares que serán enviados a peritar.

El material aportado, que consiste en audios y videos captados dentro del establecimiento, muestra que los niños estaban expuestos a maltratos físicos . “A ver si hacemos caso niñita”, se escucha decir a una de las maestras, mientras agarra con fuerza del brazo a una nena, quien inmediatamente se puso a llorar.

Por lo tanto, el objetivo de la clausura del jardín es resguardar a los menores y que no vuelvan a estar expuestos a maltratos físicos y a tratos humillantes.

Video: así escracharon a las maestras

Qué dijo la directora del jardín

Tras la virtualización de una serie de videos en los que se ven los maltratos, Milagros Capella, directora del jardín maternal “Manitos a la Obra”, asumió la responsabilidad por el hecho denunciado y ofreció un resarcimiento económico a los padres.

Video: el descargo de la directora del jardín

“Yo soy Milagros Capella y vengo a pedir disculpas por todo lo sucedido. Me hago cargo por no saber”, expresó en un video, el cual fue compartido en grupo de WhatsApp de padres del jardín. “Soy incompetente en mi trabajo”, sentenció la mujer. Además, Capella reveló que la nena que aparece en el video es su sobrina. Por último, ofreció devolver el dinero de las inscripciones y la colonia de verano, a modo de resarcimiento.