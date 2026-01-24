Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a la madre de la adolescente de 16 años acusada

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón sumó un giro decisivo en Santa Fe . Por orden del fiscal Francisco Cecchini, fue detenida de manera preventiva la madre de la adolescente de 16 años que ya se encuentra imputada y bajo custodia por el asesinato del joven de 15 años, ocurrido en diciembre pasado.

Según la hipótesis que maneja el Ministerio Público de la Acusación, la mujer pudo haber tenido un rol determinante en el hecho, ya sea como autora intelectual o brindando colaboración necesaria para la ejecución del ataque que terminó con la vida del adolescente.

El caso de Jeremías Monzón generó una fuerte conmoción en la provincia de Santa Fe. El adolescente desapareció el 18 de diciembre en Santo Tomé, una localidad de poco más de 80 mil habitantes, y su cuerpo fue hallado cuatro días después en un galpón abandonado frente a la cancha de Colón, en el barrio Chalet.

En un primer momento, la investigación se orientó a una posible desaparición voluntaria, pero con el avance de las pericias, la Justicia determinó que el joven fue atacado de manera brutal tras haber sido citado mediante engaños.

La autopsia confirmó que el cuerpo del chico tenía 23 puñaladas y que fue asesinado con dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.

Fuerte video y amenazas

El caso generó una fuerte conmoción social tras la difusión de un video en el que quedaron registradas las torturas y el homicidio, perpetrado con extrema violencia. Jeremías había sido visto por última vez el 18 de diciembre cuando caminaba junto a la joven que hoy está detenida en un instituto de menores de Rosario.

De acuerdo al expediente judicial, en el ataque participaron otros dos adolescentes de 14 años que, si bien están identificados, fueron restituidos a sus familias por ser no punibles según la legislación vigente. Esta situación reavivó el debate en torno a la edad de imputabilidad y motivó marchas y reclamos de justicia por parte de familiares y vecinos.

El abogado de la familia, Bruno Rugna, denunció además amenazas telefónicas y cuestionó la viralización de las imágenes del crimen. En paralelo, los peritos centran ahora su trabajo en el análisis de teléfonos celulares y otros dispositivos secuestrados en los allanamientos, elementos que podrían ser clave para determinar el grado de responsabilidad de la mujer recientemente detenida.