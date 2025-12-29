San Martín modernizó su red luminaria con 16.500 lámparas LED

La modernización alcanza a los 16 distritos del departamento e incluye calles, plazas, espacios públicos y tramos de la Ruta 7.

El departamento de San Martín completó la reconversión de su red de alumbrado público con la instalación de más de 16.500 luminarias LED, distribuidas en los 16 distritos del departamento. La modernización alcanza calles, caminos, plazas, paseos y espacios públicos, y se extiende también a laterales y empalmes de la Ruta Nacional 7, en coordinación con Vialidad Nacional.

Luminarias Gral San Martín La incorporación de tecnología LED permitió mejorar la iluminación nocturna, optimizar la seguridad vial, reducir el consumo energético y disminuir los costos de mantenimiento del sistema de alumbrado público.

En ese marco, el municipio puso en funcionamiento un taller propio de reparación de luminarias LED, que depende del área de Electromecánica. Este espacio permite recuperar equipos dañados y reincorporarlos a la red, evitando la compra de nuevas unidades y optimizando los recursos municipales.

Luminarias Gral San Martín (2) El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, destacó que la reconversión del sistema lumínico “forma parte de una política sostenida de modernización de los servicios públicos, con impacto directo en la seguridad y en la calidad de vida de los vecinos”.