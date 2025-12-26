Impactante incendio en San Martín: se prendió fuego un depósito de pallets y evacuaron vecinos

Un violento incendio se registró durante la madrugada en el partido bonaerense de San Martín , donde un depósito de pallets fue consumido por las llamas. El siniestro obligó a evacuar viviendas vecinas y un geriátrico cercano en la localidad de José León Suárez, aunque no se reportaron heridos.

Un incendio de gran magnitud se desató en las primeras horas de este martes en un depósito de compra y venta de pallets ubicado en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Charlone Suárez, en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín . Las llamas, visibles a varios metros de distancia, generaron alarma entre los vecinos y motivaron un amplio operativo de emergencia.

El alerta ingresó cerca de la 1 de la madrugada al cuartel de Bomberos de Villa Ballester, que rápidamente desplegó dotaciones hacia el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego había tomado gran parte del depósito , un galpón de aproximadamente 20 por 20 metros y unos seis metros de altura, donde se almacenaban grandes cantidades de pallets de madera.

Desde el cuartel informaron que, además de los pallets, en el interior del predio se encontraron baterías en desuso y tubos de garrafas de aire acondicionado, materiales que incrementaron el riesgo y la intensidad del incendio . Afortunadamente, el local se encontraba vacío al momento del siniestro, por lo que no hubo personas atrapadas dentro del establecimiento.

Debido a la magnitud de las llamas y al peligro de propagación, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de los vecinos de al menos dos viviendas linderas al depósito . Además, un geriátrico ubicado en las inmediaciones fue desalojado de manera preventiva para resguardar la seguridad de sus residentes.

En total, alrededor de 30 adultos mayores fueron trasladados momentáneamente a la vereda de enfrente, acompañados por personal del establecimiento y servicios de emergencia. Según confirmaron fuentes oficiales, todos se encontraban en buen estado de salud y pudieron regresar al geriátrico una vez que el incendio fue controlado y el riesgo disminuyó.

Incendio en San Martín X

Un operativo de gran magnitud para apagar el incendio

El trabajo de los Bomberos se extendió durante varias horas. En el operativo participaron unas 18 dotaciones y alrededor de 50 efectivos, que debieron enfrentar un foco ígneo de gran intensidad. Recién cerca de las 4 de la mañana lograron controlar el incendio, aunque durante la mañana continuaban las tareas de remoción y escombramiento para evitar posibles reinicios.

Las imágenes del siniestro, difundidas en redes sociales y por distintos medios, mostraron llamas que superaban ampliamente la altura del galpón. “Estuvo complicado. En un momento nos pusimos mal porque vos ves que la pared tiene seis metros y las llamas pasaban tres metros por arriba”, relató un vecino en diálogo con Todo Noticias.

Daños materiales y un testimonio conmovedor

El mismo vecino expresó su preocupación por la cercanía del fuego con las viviendas del barrio y remarcó el peligro que se vivió durante la madrugada. “Una chispita cae donde no tiene que caer y te quedás sin nada”, señaló. Además, contó que dentro del depósito había una perra que no logró escapar de las llamas, un dato que generó conmoción entre los habitantes de la zona.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre las causas que originaron el incendio. Las pericias correspondientes se realizarán una vez finalizadas las tareas de limpieza y enfriamiento del lugar. Las autoridades locales indicaron que no se registraron víctimas humanas ni heridos, aunque los daños materiales en el depósito fueron totales.

El episodio volvió a poner en foco los riesgos asociados a este tipo de instalaciones en zonas urbanas densamente pobladas y la importancia de contar con controles de seguridad adecuados para prevenir siniestros de estas características.