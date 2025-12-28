Investigan un ataque a balazos que dejó un herido grave en San Martín

El hombre fue sorprendido por tiros efectuados desde una moto y permanece internado en estado reservado.

Un hombre de 32 años resultó con lesiones graves tras recibir un disparo de arma de fuego en un hecho ocurrido anoche en el departamento de San Martín. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Perrupato, donde quedó internada con diagnóstico de neumotórax.

El episodio se registró alrededor de las 23.14, en la intersección de Paso del Portillo y Lavalle, jurisdicción de la Comisaría 12°. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Mientras personal policial se dirigía al lugar, efectivos que cumplían funciones en la guardia del Hospital Perrupato informaron por frecuencia radial el ingreso de un masculino mayor de edad con una herida de bala. La víctima fue identificada como Brian Leonel Gómez Núñez, con domicilio en el barrio Córdoba de San Martín.

De acuerdo con el testimonio brindado por el herido, el hombre se encontraba sentado frente a la vivienda de su hermano, utilizando su teléfono celular, cuando escuchó el ruido de una motocicleta y varios disparos, sin poder precisar la cantidad. Minutos después advirtió que había resultado lesionado, por lo que fue trasladado en un vehículo particular hasta el hospital local.

La atención médica estuvo a cargo de la doctora Teresa Cáceres, quien en una primera evaluación diagnosticó neumotórax, motivo por el cual el paciente quedó internado bajo observación.