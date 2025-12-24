San Martín celebró su 209° aniversario con una agenda cargada de música, vino y tradición

General San Martín celebró sus 209 años de historia con una agenda cargada de música, vino, tradición y participación popular. Durante el fin de semana, más de 8.000 vecinos y vecinas se reunieron para vivir una Vendimia que combinó identidad cultural y propuestas artísticas de primer nivel.

Uno de los grandes momentos fue el concierto de la Orquesta Escuela de General San Martín, que junto a su Coro y Orquesta Infantil celebró sus 15 años de trayectoria con el espectáculo “Rapsodia para bohemios: 15 años de melodías en clave de rock”. La propuesta recorrió clásicos del rock nacional e internacional de los 80 y 90, con músicos invitados y una puesta pensada para disfrutar en familia.

El acto protocolar fue encabezado por el intendente Raúl Rufeil, acompañado por funcionarios municipales y legislativos, la reina departamental saliente Jennifer Gómez y las 16 candidatas distritales.

Durante la noche del sábado también se realizó un emotivo reconocimiento a la doctora Aida Kemelmajer de Carlucci por su destacada trayectoria en la Suprema Corte de Justicia, así como la entrega de la declaratoria de interés departamental, cultural y educativo por el 15° aniversario de la Orquesta Escuela.

En paralelo, el Paseo del Bonarda reunió a cientos de personas que recorrieron las propuestas de 30 bodegas y más de 130 etiquetas, acompañadas de gastronomía y música. La iniciativa buscó fortalecer el vínculo entre el vino y la comunidad, en un clima festivo que se extendió hasta la madrugada con DJs emblemáticos de la Zona Este.

vendimia 2026 gsm (27)

La Vendimia también se vivió en las calles con la tradicional Vía Blanca de las Reinas Distritales, donde las 16 candidatas desfilaron ante una multitud que acompañó especialmente en las inmediaciones del palacio municipal.

vendimia 2026 gsm (9)

El cierre llegó con la fiesta “Vendimia en Sueño Bonarda”, un espectáculo con más de 200 artistas en escena que narró la historia de Juana y culminó con la elección y coronación de la nueva Reina de la Vendimia de San Martín. Lucía Valentina Rosalez, representante de Ingeniero Giagnoni, fue coronada soberana departamental, en una noche cargada de emoción, aplausos y tradición.

La Navidad llegó a San Martín con un desfile y música en vivo

La agenda de festejos por sus 209 años cerró este lunes, con una noche que combinó tradición, música y participación ciudadana. El clásico desfile navideño recorrió las calles de la ciudad y reunió a miles de vecinos sobre la avenida Boulogne Sur Mer.

Del desfile participaron talleres culturales municipales, instituciones locales y la banda de la Policía. Además, hubo puestos gastronómicos y artesanales.

Desfile Navideño 2025 (17)

El pianista mendocino, Julio Mazziotti, ofreció un concierto al aire libre al finalizar el recorrido del desfile.

Michael Giménez, el artista local, fue el encargado de dar el cierre con un show a las celebraciones del aniversario del departamento.