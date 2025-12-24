Luz verde legislativa para la creación de un hospital veterinario municipal en San Martín

La Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción unánime a un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a donar con cargo un inmueble a la Municipalidad de General San Martín , destinado a la construcción de un hospital veterinario municipal.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Claudia Salas y ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia. El objetivo central de la propuesta es dotar al departamento del Este provincial de un espacio público destinado a la atención, prevención y cuidado de la salud animal.

Durante el tratamiento en el recinto, se destacó el impacto social y sanitario que tendrá la creación de este hospital , orientado a brindar servicios veterinarios gratuitos y a fortalecer las políticas de bienestar animal en la comunidad.

Según se explicó en la sesión legislativa, el inmueble se encuentra ubicado en calle Perrupato esquina Diego Paroissien, en el distrito Ciudad del departamento de San Martín. La propiedad urbana cuenta con una superficie total de 246 metros cuadrados, conforme a la mensura correspondiente.

La normativa establece además que todos los gastos vinculados a la transferencia del dominio serán asumidos por la Municipalidad de General San Martín, en el marco del cargo impuesto para la donación del inmueble.

Fundamentos y alcance del proyecto

En los fundamentos del proyecto, la diputada Claudia Salas detalló que el inmueble se encuentra actualmente bajo titularidad de Obras Sanitarias Mendoza Sociedad del Estado (OSMSE). No obstante, el Departamento General de Irrigación autorizó su desafectación y restitución a la Provincia de Mendoza mediante la Resolución N° 0902/2025, tras constatar el cumplimiento de las condiciones contractuales y la correcta situación registral y catastral.

“El destino del inmueble tiene un fuerte interés social y sanitario”, remarca el texto legislativo, al señalar que la creación de un hospital veterinario municipal permitirá ofrecer atención veterinaria gratuita, campañas de vacunación antirrábica, programas de castración masiva y acciones de educación comunitaria sobre tenencia responsable, beneficiando tanto al bienestar animal como a la salud pública de los vecinos.