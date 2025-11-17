San Carlos eligió a la primera candidata a Reina Nacional de la Vendimia 2026

San Carlos dio el puntapié al calendario vendimial con la elección de su nueva representante, en una jornada cargada de historia y emoción. El acto central, llamado “Historia con alma de Tradición y Vendimia 2025/26”, se realizó este domingo 16 de noviembre en el Teatro Neyú Mapú. Allí se reunieron vecinos, instituciones y artistas para celebrar la identidad del departamento.

La apertura de puertas fue a las 19.00, momento en que comenzó un recorrido artístico por la tradición sancarlina y su vínculo sostenido con la Fiesta Nacional de la Vendimia . El espectáculo repasó costumbres, paisajes y personajes que forman parte del imaginario local, con una puesta en escena que combinó danza, música y narración.

Las cinco aspirantes subieron al escenario representando a sus distritos, en una noche de mucha expectativa. Ellas fueron: Luisina Nazaret Torres González (Club La Celia), Agostina Muriel Berón Gorrindo (Pareditas), Virginia Milagros Gómez Coronel (Villa de San Carlos ), María Guadalupe Pérez Olmos (La Consulta) y Brenda Nicole Núñez Navarro (Villa Chacón). Cada una llevó adelante su presentación acompañada por el apoyo del público.

Tras el acto artístico, la celebración continuó a las 22 con la gran Fiesta en el mismo predio teatral, donde se lucieron artistas locales y un fuerte despliegue cultural. La comunidad disfrutó de música, baile y un ambiente familiar que mantuvo al público hasta la coronación.

Finalmente, el departamento proclamó a Virginia Gómez, representante de la Villa de San Carlos , como Reina Departamental de la Vendimia 2026. La acompañará Agostina Berón, de Pareditas, en el rol de Virreina Departamental, mientras que Guadalupe Pérez Olmos, de La Consulta, fue consagrada como Embajadora de la Ganadería 2026.

candidatas reina san carlos Con cinco candidatas en competencia, San Carlos definió a las jóvenes que representarán al departamento en la Vendimia 2026. Prensa de San Carlos

El municipio felicitó públicamente a las tres representantes por su compromiso y su identidad sancarlina, destacando que el camino vendimial recién comienza. Desde la comuna remarcaron que las jóvenes asumirán un rol de acompañamiento en distintos eventos culturales y productivos ligados a la vida del departamento.

La despedida a las reinas salientes

Antes de conocer a las nuevas autoridades vendimiales, San Carlos despidió a Luz Soria Coine, reina 2024, a su virreina Mariam Moyano y a la Embajadora de la Ganadería, Brisa Mutis. En un mensaje difundido en redes, el municipio agradeció su labor llevando la cultura y la idiosincrasia del departamento a toda la provincia.

El posteo destacó el rol de las soberanas salientes como “guardianas de lo nuestro”, un gesto que reforzó el sentido de pertenencia que caracteriza a San Carlos. Para muchos vecinos, la despedida fue un momento emotivo dentro de la ceremonia general.