Sábado en Mendoza: el pronóstico anticipa una jornada agradable y más cálida

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada cálida y primaveral para el día sábado en Mendoza.

El fin de semana llega con temperaturas en ascenso y cielo algo nublado en Mendoza: pronóstico del SMN.

El fin de semana comienza con buenas condiciones en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado 18 de octubre se espera una jornada algo nublada, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste, principalmente en horas de la tarde.

La temperatura máxima rondará los 25°C, mientras que la mínima será de 12°C, por lo que se anticipa un día agradable, ideal para actividades al aire libre. En la zona de cordillera, el cielo estará parcialmente nublado, aunque no se prevén precipitaciones.

shutterstock_408005497 Se espera un sábado agradable, con máxima de 25°C y sin probabilidad de lluvias. Foto: SMN Pronóstico extendido Para el domingo 19, el tiempo continuará estable, con cielo algo nublado y un leve aumento de la temperatura, alcanzando una máxima cercana a los 28°C. En tanto, el lunes se mantendrán las condiciones de buen tiempo, con temperaturas que podrían rozar los 29°C y viento leve del sector norte.