Sábado en Mendoza: el pronóstico anticipa una jornada agradable y más cálida
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada cálida y primaveral para el día sábado en Mendoza.
El fin de semana comienza con buenas condiciones en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado 18 de octubre se espera una jornada algo nublada, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste, principalmente en horas de la tarde.
La temperatura máxima rondará los 25°C, mientras que la mínima será de 12°C, por lo que se anticipa un día agradable, ideal para actividades al aire libre. En la zona de cordillera, el cielo estará parcialmente nublado, aunque no se prevén precipitaciones.
Pronóstico extendido
Para el domingo 19, el tiempo continuará estable, con cielo algo nublado y un leve aumento de la temperatura, alcanzando una máxima cercana a los 28°C. En tanto, el lunes se mantendrán las condiciones de buen tiempo, con temperaturas que podrían rozar los 29°C y viento leve del sector norte.
A partir del martes, las temperaturas podrían superar los 30°C, dando inicio a una semana con ambiente más cálido y primaveral. Sin embargo, hacia el miércoles y jueves se esperan nubosidad variable y posibilidad de algunas tormentas aisladas, principalmente en el llano y el este provincial.