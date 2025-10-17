México: el pronóstico del tiempo anticipa lluvias y descenso de temperatura este viernes
El pronóstico para este viernes 17 de octubre indica lluvias intensas en el sur y viento fresco en el norte de México, con un clima inestable que marca el cierre de la semana.
Llegó el esperado viernes, pero el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por lluvias, humedad y contrastes de clima en distintas regiones de México.
Una zona de baja presión con potencial ciclónico continuará desplazándose lentamente al sur de las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, provocando lluvias intensas en el sur y sureste, especialmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de oleaje elevado en las costas del Pacífico sur.
En el norte del país, el frente frío número 7 avanzará sobre el norte y noreste de México, generando descenso de temperatura, viento fuerte y lluvias dispersas. Hacia el fin de semana, este sistema se moverá hacia el golfo de México, dejando un ambiente más estable en la frontera norte.
Lluvias en el sur y viento en el norte de México
El sistema de baja presión y la humedad proveniente del océano Pacífico, junto con canales de baja presión, mantendrán un escenario lluvioso en el sur, centro y oriente del país. Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el sur, donde se prevén acumulados de hasta 150 milímetros en zonas montañosas y costeras.
En el centro y oriente de México, estados como Puebla, Veracruz, Morelos y Tabasco podrían registrar chubascos y tormentas eléctricas. En tanto, la península de Yucatán tendrá lluvias muy fuertes durante la tarde y noche, acompañadas de rachas de viento moderadas.
Viento, oleaje y temperaturas
El viento alcanzará rachas de 70 km/h en el golfo de Tehuantepec, con oleaje de 3.5 metros en las costas del Pacífico sur. También se prevén rachas menores, de entre 30 y 45 km/h, en zonas del norte y occidente del país.
En cuanto a temperaturas, el contraste térmico seguirá marcando la jornada: las máximas llegarán a 40 °C en Campeche, Yucatán y Oaxaca, mientras que las mínimas bajarán hasta 0 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Panorama del clima en ciudades clave de México
- Ciudad de México: máxima 23° | mínima 14° | chubascos aislados.
- Guadalajara (Jalisco): máxima 29° | mínima 18° | lluvias moderadas.
- Monterrey (Nuevo León): máxima 31° | mínima 21° | cielo nublado, viento fresco.
- Oaxaca: máxima 30° | mínima 21° | lluvias intensas y oleaje elevado.
- Tuxtla Gutiérrez (Chiapas): máxima 31° | mínima 22° | tormentas fuertes.
- Acapulco (Guerrero): máxima 32° | mínima 25° | lluvias y rachas de viento.
- Mérida (Yucatán): máxima 33° | mínima 25° | lluvias muy fuertes.
- Cancún (Quintana Roo): máxima 31° | mínima 26° | lluvias con descargas eléctricas.