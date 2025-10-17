México: el pronóstico del tiempo anticipa lluvias y descenso de temperatura este viernes

Llegó el esperado viernes, pero el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por lluvias, humedad y contrastes de clima en distintas regiones de México .

Una zona de baja presión con potencial ciclónico continuará desplazándose lentamente al sur de las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, provocando lluvias intensas en el sur y sureste, especialmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de oleaje elevado en las costas del Pacífico sur.

En el norte del país, el frente frío número 7 avanzará sobre el norte y noreste de México, generando descenso de temperatura, viento fuerte y lluvias dispersas. Hacia el fin de semana, este sistema se moverá hacia el golfo de México, dejando un ambiente más estable en la frontera norte.

El sistema de baja presión y la humedad proveniente del océano Pacífico, junto con canales de baja presión, mantendrán un escenario lluvioso en el sur, centro y oriente del país. Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el sur, donde se prevén acumulados de hasta 150 milímetros en zonas montañosas y costeras.

En el centro y oriente de México, estados como Puebla, Veracruz, Morelos y Tabasco podrían registrar chubascos y tormentas eléctricas. En tanto, la península de Yucatán tendrá lluvias muy fuertes durante la tarde y noche, acompañadas de rachas de viento moderadas .

shutterstock_2148725697 El clima de México estará marcado este viernes por contrastes: calor en el sureste, lluvias en el centro y viento frío en el norte. Shutterstock

Viento, oleaje y temperaturas

El viento alcanzará rachas de 70 km/h en el golfo de Tehuantepec, con oleaje de 3.5 metros en las costas del Pacífico sur. También se prevén rachas menores, de entre 30 y 45 km/h, en zonas del norte y occidente del país.

En cuanto a temperaturas, el contraste térmico seguirá marcando la jornada: las máximas llegarán a 40 °C en Campeche, Yucatán y Oaxaca, mientras que las mínimas bajarán hasta 0 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Panorama del clima en ciudades clave de México