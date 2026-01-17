Sábado de calor en Mendoza, con nubosidad variable y tormentas aisladas

El pronóstico en Mendoza anticipa temperaturas de alrededor de 32° con calor intenso y condiciones inesstables en zonas de cordillera con posibles tormentas.

El clima en Mendoza obliga a tomar recaudos frente a la ola de calor.

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) anticipa para el sábado 17 de enero una jornada calurosa en Mendoza, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche. El escenario estará marcado por condiciones de inestabilidad, especialmente en zonas de cordillera.

El calor se impone como protagonista de la jornada Durante el día, el calor será protagonista. Se espera una temperatura máxima cercana a los 32°, mientras que la mínima rondará los 21° , en línea con un patrón típico del verano mendocino. La combinación de altas temperaturas y humedad favorecerá la sensación térmica elevada en las horas centrales de la jornada.

Según el pronóstico oficial, la nubosidad irá en aumento con el correr de las horas y no se descartan tormentas aisladas durante la noche, que podrían presentarse de manera puntual y con variada intensidad.

parque san martin pronostico del tiempo verano clima calor turismo turistas sol soleado (24).jpg Las tormentas aisladas podrían presentarse de manera puntual y con variada intensidad. Santiago Tagua/MDZ En tanto, el informe señala condiciones inestables en la zona cordillerana, con probabilidad de tormentas y cambios bruscos del tiempo. Estas situaciones pueden impactar en actividades de alta montaña, por lo que se aconseja precaución a quienes tengan previsto circular o realizar actividades en esos sectores.