Rumores en la Rosada y adrenalina deportiva: lo que trae la agenda del finde

Llega otro fin de semana y las novedades se actualizan en Argentina . Está latente la tensión en la Rosada por ciertos rumores de corrupción. Sin embargo, la campaña rumbo al 7 de septiembre continúa.

En lo deportivo: los Pumas tendrán este sábado su revancha ante los All Blacks por la segunda fecha de la Championship.

Además finalizan los Juegos Panamericanos Junior , con gran desempeño de los deportistas argentinos, Boca jugará el domingo la sexta fecha y en Rosario se disputará el clásico entre Newell’s y Rosario Central .

La Ciudad de Buenos Aires comenzó un fin de semana con lluvias, pero con altas temperaturas en comparación con el fin de semana anterior. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional , se esperan tres días con temperaturas que estarán por encima de los 9° y con máximas que podrían alcanzar los 17°.

Sin embargo, pese a un inicio con mal tiempo, a partir del sábado las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar en todo el país.

El norte del país comenzó un fin de semana con buen tiempo y con temperaturas primaverales. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional tendrán temperaturas mínimas que rondarán los 10° y con máximas cercanas a los 23°. Por su parte, en la zona noreste, según informó el ente nacional, se prevén lluvias aisladas.

Para la zona centro del país mantendrá las mismas condiciones pero con temperaturas más bajas y sin probabilidades de lluvias

El sur sí estará con temperaturas de invierno, con máximas que no superarán los 13° y mínimas que rondarán 2°.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta el momento se ha reportado la alerta amarilla por tormentas y vientos en la región centro y norte del país, precisamente para Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

¿Corrupción? El Gobierno está pasando por días bajo observación

Tras la viralización de un audio del titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo en el que mencionó altas esferas del poder de recibir coimas abrió las puertas a un escándalo político a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas el Gobierno oficializó la destitución de su cargo, y por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se metió de lleno en la polémica alrededor de los supuestos audios de Diego Spagnuolo que sacudieron al Gobierno y declaró que “por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y Lule Menem, pero son temas que debe investigar la justicia".

Karina Milei y Guillermo Francos, en el Congreso. Foto: NA N/A

Sin embargo, al ser consultado sobre si creía ciegamente en la inocencia de Spagnuolo, el jefe de Gabinete replicó: "Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario".

La agenda deportiva: rugby, fútbol y Juegos Panamericanos Juniors

Este sábado los Pumas tendrán su revancha en la segunda fecha de The Rugby Championship. El conjunto argentino jugará nuevamente de local, en la Ciudad de Buenos Aires, frente a los All Blacks.

Este sábado, desde las 18.10, los argentinos recibirán a Nueva Zelanda en el clásico Estadio “José Amalfitani”. Los Pumas irán por la revancha e intentarán sumar puntos.

Los Pumas Córdoba Los Pumas se preparan para afrontar la revancha ante los All Blacks este sábado en el estadio José Amalfitani. @albicelesteilu

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Fútbol: Boca y clásico en Rosario

Boca recibirá el domingo a Banfield en esta sexta fecha del torneo clausura de la Liga Profesional. El combinado del barrio porteño de la Boca jugará desde las 18.15 horas en la “Bombonera”.

Bombonera.jpg Boca Juniors

Boca recibirá a Banfield luego de la victoria por 3 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en la quinta fecha del torneo. Por el lado de Banfield, enfrentará este nuevo partido luego de ganar por 3 a 2 en la anterior fecha ante Estudiantes de La Plata.

Rosario será el escenario de un nuevo clásico local entre Newell’s y Rosario Central. El encuentro se jugará en el “Gigante de Arroyito” este sábado desde las 17.30 horas.

Newell’s enfrentará a su clásico rival luego del empate 1 a 1, en la quinta fecha, frente a Defensa y Justicia. Por su lado, Rosario Central jugará esta fecha tras el empate 1 a 1 ante Deportivo Riestra.

Newells Rosario Central 2025 Fotobaires

Podés disfrutar de los partidos a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Hace casi dos semanas que comenzaron los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, y este fin de semana será el final. Argentina ya se encuentra en la quinta posición en el medallero con 72 medallas: 21 doradas, 32 de plata y 19 de bronce.

La Argentina participa en una nueva edición de los Juegos Panamericanos Junior con 337 atletas, 172 hombres y 165 mujeres, que buscan medallas y plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y las Olimpiadas de Los Ángeles 2028.

Podés ver la cobertura de la competición antesala a los Panamericanos de Lima 2027, a través de la pantalla de TyC Sports.

Hay entretenimiento en la Ciudad: Visitas guiadas, teatro, música y gastronomía

Tango BA festival y mundial: Del 20 de agosto al 2 de septiembre en Distintos puntos Ciudad de Buenos Aires, CABA

Ya está todo preparado para la nueva edición de este esperado festival. Vas a sorprenderte con orquestas y ensambles, conciertos, espectáculos, milongas, actividades especiales y la competencia de baile que reúne a parejas de más de 50 países. Los consagrados del género y las nuevas generaciones tangueras. ¡Vení a disfrutar del universo del 2x4!

Cafecito BA: Sábado 23 y domingo 24, de 10:30 a 19 h. en Barrancas de Belgrano Virrey Vértiz y Juramento, Belgrano

Llega una nueva edición de Cafecito BA. Disfrutá de las mejores cafeterías de la Ciudad, que ofrecerán una amplia variedad de cafés, pastelería y opciones saladas. Habrá 14 puestos que ofrecerán cafés a partir de $3.000 y pastelería a partir de $3.500. Habrá también cine al aire libre, juegos, música en vivo y lectura de la borra del café.

Gran Premio Buenos Aires TC: Sábado 23 y domingo 24 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez Av. Coronel Roca 6902, Villa Riachuelo

El rugido de los motores vuelve a sentirse en el mítico Autódromo Oscar y Juan Gálvez. El 23 y 24 de agosto el TC pisa fuerte en la pista porteña para correr la 10ª fecha del campeonato… ¡Y vos tenés que estar ahí! Volvé a vibrar con tus ídolos, con esos fierros que hacen latir más fuerte el corazón.

Colón Fábrica, una propuesta de la Ciudad: Todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 18 hs. Visitas guiadas: 12 a 14.30 hs. Recorrido libre: 15 a 18 hs. en Av. Pedro de Mendoza 2163.

Podés hacer una visita guiada con personal del teatro, que dura alrededor de 40 minutos, u optar por un recorrido libre, con una permanencia máxima de 1 hora. Para adquirir las entradas en forma virtual, y con tarjeta de crédito o débito, ingresá a la web del teatro. La otra alternativa es hacerlo en la boletería de Colón Fábrica.

El Teatro Colón, un emblema del país: de lunes a domingos, de 10 a 16:45. En el Teatro Colón, ubicado en Cerrito 618, barrio de San Nicolás.

Recorrer el Colón es caminar por una historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al pasear por la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado vas a poder enterarte de detalles asombrosos sobre el diseño arquitectónico, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.