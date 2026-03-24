Rock en la dictadura: canciones prohibidas y que burlaron a los militares

El comunicador, DJ y creador del Club del Vinilo en Mendoza, Gustavo “Ringo” Obregón, analizó en MDZ Radio el rol del rock argentino durante la última dictadura y puso el foco en la censura musical y en cómo los militares prohibieron canciones que consideraban peligrosas, mientras otras lograron pasar gracias al uso de metáforas.

“Con el regreso de la democracia se habló de que el rock fue resistencia durante la dictadura, y después fueron pasando los años y también se fueron escuchando distintas opiniones”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la idea de resistencia fue revisada con el tiempo: “León Gieco dijo en una entrevista 'no, resistencia fue Rodolfo Walsh, nosotros no fuimos resistencia'”, y agregó que “hay un periodista y escritor que logró como el gesto aprobatorio, de cambiar de resistencia a refugio. Era un lugar en el que vos te sentías tranquilo, sentías que ibas a un recital y todas las personas pensaban más o menos parecido”.

Según Obregón, el rock funcionó como un espacio de encuentro y contención más que como una acción directa contra el régimen : “Se cantaba 'se va a acabar la dictadura militar', pero lejos de armar grupos armados para resistir, del aspecto revolucionario”.

Obregón explicó que la censura musical durante la dictadura tuvo criterios inconsistentes y muchas veces contradictorios. “Los militares, las prohibiciones que hubo de canciones, que hay una lista incluso como medio oficial de las canciones que se prohibieron y demás, tenían un criterio medio extraño”, señaló.

Como ejemplo, detalló: “Se les pasó Hipercandombe de La Máquina de Hacer Pájaros, Canción de Alicia en el País de Serú Girán, pero por ejemplo sí estaba prohibida Viernes 3 AM también de Serú porque el suicidio es un pecado para la religión católica”.

En esa línea, destacó el uso de metáforas como forma de eludir el control: “Hay un tema en el disco de Invisible, en El Jardín de los Presentes, que se llama Las golondrinas de Plaza de Mayo y habla metafóricamente de las Madres de Plaza de Mayo, del 76-77. Se les pasó”.

Para el comunicador, la censura estaba más vinculada a cuestiones morales que ideológicas: “Todo eso era censurado pero tenía que ver más con una connotación sexual que con una cuestión política ideológica”.

Malvinas, el auge del rock nacional y el cambio en las letras

Obregón también se refirió al impacto de la guerra de Malvinas en la difusión del rock argentino y aseguró que la prohibición de música en inglés fue un hecho real. Esa medida "le generó una contradicción gigante al rock argentino y un empuje industrial, porque empezaron a desempolvar discos los operadores de radio y empezaron a pasar un montón de música”.

Además, remarcó que hacia el final de la dictadura las letras comenzaron a ser más directas: “El rock ahí deja de ser metáfora y se transforma, por ejemplo en el caso de Los Violadores con Represión, diciendo directamente 'represión a la vuelta de la esquina'”.

También mencionó el impacto del Festival de la Solidaridad durante la guerra de Malvinas y las tensiones dentro del ambiente musical: “Quedó dentro de la historia del rock argentino una especie de mancha, un festival polémico”, y explicó que " los artistas pop y punk fueron los que dijeron que no. Virus no quiso estar, porque también el hermano mayor de los Moura estaba desaparecido, y Los Violadores dijeron 'ni locos nos sumamos a esta fantochada' que es de alguna manera ser colaboracionista'”.

Finalmente, Obregón señaló que el rock fue un espacio de contención en un contexto de represión, incluso en las salidas de recitales: “Había las famosas razzias policiales con pibes detenidos después de los recitales”, y recordó que “Charly García decía 'váyanse en grupo', como cuidando la salida”.

Para Obregón, el debate sobre el rol del rock durante la dictadura sigue vigente. Las metáforas y la música funcionaron como una forma de expresión que logró atravesar la censura: “El negacionismo terminó haciendo el efecto contrario y que mucha gente saliera a decir su verdad sobre los derechos humanos, sobre los 30.000 desaparecidos”.