Revitalización del Microcentro: terminó la obra en Tucumán–25 de Mayo y sigue la transformación de Viamonte

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires completó la reconversión de diez cuadras en Tucumán–25 de Mayo como parte del plan de revitalización del Microcentro , una iniciativa que busca transformar el espacio público, priorizar al peatón y mejorar la calidad urbana. En paralelo, avanza una intervención integral sobre la calle Viamonte .

En el marco del plan de revitalización del Microcentro porteño, la Ciudad concluyó la obra de reconversión de las calles Tucumán–25 de Mayo. La intervención alcanzó diez cuadras de alta circulación, con el objetivo de ampliar el espacio destinado a peatones, sumar superficie verde y mejorar la iluminación del entorno urbano.

Según informaron fuentes oficiales, la finalización de estos trabajos permite ofrecer un espacio público más ordenado, limpio y seguro para quienes viven, trabajan o transitan diariamente por la zona céntrica de la Buenos Aires .

En paralelo, continúan las tareas sobre la calle Viamonte, donde se desarrolla una obra de similares características que apunta a reforzar la calidad urbana y la accesibilidad peatonal.

La obra abarcó un total de diez cuadras: ocho sobre la calle Tucumán, entre Carlos Pellegrini y L. N. Alem, y dos sobre 25 de Mayo, entre Córdoba y Tucumán. Los trabajos comenzaron en enero de 2025 y ya se encuentran finalizados.

La intervención impactó de manera directa en más de 30.000 vecinos y en 169 frentes de edificios y comercios. En total, se renovaron 13.400 m² de espacio público.

Principales mejoras realizadas:

Incorporación de 2.918 m² de nuevo espacio peatonal.

Incremento del 22% en el área destinada a la circulación a pie.

Suma de 400 m² de superficie verde.

Plantación de 85 nuevos árboles.

Instalación de 35 farolas peatonales, 20 bancos y 20 cestos de basura.

Además, se construyeron veredas más amplias, cruces accesibles y dársenas para carga y descarga. También se reorganizaron los espacios destinados a contenedores de residuos, lo que favorece una circulación más fluida y un uso más eficiente del espacio público.

Avanza la renovación de la calle Viamonte

Mientras finalizó la obra en Tucumán–25 de Mayo, la Ciudad continúa con la reconversión de la calle Viamonte, incluida en el mismo plan integral para el Microcentro.

El proyecto contempla la mejora de ocho cuadras y la renovación de 11.200 m² de espacio público. Entre los principales ejes se destacan el ensanche de veredas, la incorporación de mayor superficie verde, nueva iluminación peatonal, readecuaciones pluviales y mejoras en la accesibilidad.

Actualmente, los trabajos están próximos a concluir en Viamonte al 900, entre Carlos Pellegrini y Suipacha, y ya avanzan en los tramos de Viamonte al 800 y al 700, entre Suipacha y Maipú.