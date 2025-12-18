Revés para PAMI en Mendoza: deberá ampliar los medicamentos gratuitos para los jubilados

PAMI se comprometió a ampliar los medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados en una acuerdo que firmó este jueves por la mañana con Jubypen en la Justicia Federal . Por el momento, la medida solo aplicará en Mendoza . El PAMI tiene 10 días para hacer efectivo el acuerdo.

El director nacional del PAMI , Esteban Leguízamo, y el titular del organismo en Mendoza, David Litvinchuk fueron denunciados penalmente por no cumplir con la orden judicial de restituir a los jubilados mendocinos los medicamentos gratuitos que les quitaron en diciembre del año pasado.

Litvinchuk fue sobreseído y la condición judicial de Leguízamo quedó atada al cumplimiento del acuerdo. Antes de que la Justicia avanzara en la causa, el PAMI llevó una oferta de acuerdo a los abogados de Jubypen.

El acuerdo consta de no continuar con la denuncia que cae sobre Leguízamo y a cambio se amplía a 500 la lista de medicamentos genéricos gratuitos a los que pueden acceder los jubilados de Mendoza. PAMI tiene 10 días para cumplirlo y si no lo hace, el acuerdo se cae y todo vuelve a la condición anterior.

Además, parte del acuerdo consiste en que los jubilados y pensionados no tengan que acreditar su condición para recibir los beneficios, sino que sea el mismo PAMI quien cruce la información con otros organismos.

Multa millonaria

En febrero, el juez Quirós dictó una medida cautelar y como el PAMI la incumplió le puso como multa $100.000 diarios desde que comenzó a regir la medida judicial. Sin embargo, el organismo siguió sin acatar lo que la Justicia le indicó. Por eso, la multa se triplicó a $300.000 diarios. Actualmente, los abogados calculan que la multa asciende a los $100 millones.

El caso

Desde el año pasado, unos 40 medicamentos que el PAMI entregaba de forma gratuita, pasaron a tener una cobertura del 40% y el 70% para los jubilados y pensionados de todo el país. En Mendoza, la medida no cayó bien entre los beneficiarios de PAMI y en diciembre, presentaron una medida cautelar.

La encargada de hacer la presentación en la Justicia fue la agrupación Asociación para la Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas Mayores (Jubypen). La medida cautelar solicitó que se suspendiera la obligatoriedad de realizar una nueva inscripción para acceder a medicamentos.

En ese momento, el Juzgado Federal N° 2 hizo lugar al planteo e intimó a las autoridades del PAMI mendocino para que restituyera el acceso gratuito a remedios para los afiliados, hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.

Desde el PAMI intentaron llevarse la causa a los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires pero la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió que la Justicia Federal de la provincia deberá resolver la demanda para la entrega de medicamentos gratuitos a afiliados del PAMI.

Aunque en diciembre, el Juzgado Federal N° 2 hizo lugar al planteo de los jubilados mendocinos e intimó a las autoridades del PAMI para que restituyeran el acceso gratuito a medicamentos para los afiliados, hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, el PAMI nunca acató la orden y fue acumulando multas por este incumplimiento.