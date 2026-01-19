Retuvieron seis vehículos de transporte de pasajeros por irregularidades en Mendoza

Tras el caso del chofer alcoholizado en la terminal, la CNRT informó que en la primera quincena de enero retuvo seis vehículos en Mendoza y San Rafael.

Falta de papeles, mal estado de los vehículos y alcoholemia positiva fueron las infracciones más detectadas por la CNRT en enero.

Este lunes, en la Terminal de Ómnibus, un chofer profesional fue desafectado antes de salir a la ruta tras dar positivo en un control de alcoholemia, en un operativo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Ese hecho no fue aislado. Durante la primera quincena de enero de 2026, los controles se intensificaron tanto en la Ciudad de Mendoza como en San Rafael, con resultados que reflejan el alcance de los operativos preventivos en puntos estratégicos de la provincia.

En ese período, la CNRT realizó un total de 1.834 controles a unidades de transporte. Como resultado, se labraron 32 actas de infracción y se retuvieron seis vehículos que no estaban en condiciones de continuar circulando.

Qué detectaron los controles paro transporte aeropuerto terminal omnibus metrotranvia (7).JPG El refuerzo de controles al transporte dejó seis vehículos retenidos y más de 30 actas en los primeros días del año en Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ Según los datos oficiales, las principales causas de retención de vehículos fueron la falta de documentación obligatoria y el incumplimiento de medidas básicas de seguridad. Estas situaciones derivaron en la inmovilización inmediata de las unidades hasta regularizar su estado.

En cuanto a las actas labradas, los motivos más frecuentes estuvieron relacionados con el mal estado de los vehículos, la ausencia de documentación del chofer o de la unidad y casos de alcoholemia positiva. Desde el organismo remarcaron que estas faltas representan un riesgo directo para pasajeros y terceros.