Vehículos recuperados en Las Heras: encontraron un auto robado en un patio

La intervención de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) significó el secuestro de tres vehículos robados entre el sábado y la madrugada del domingo. Los rodados recuperados son dos motocicletas y un automóvil; este último fue hallado en el patio de una casa.

El primero de los hechos tuvo lugar en el cruce de la Avenida San Martín con la calle Santa Rita, sitio ubicado en una zona separada del área metropolitana mendocina. Allí, sobre las 9.50 del sábado, los uniformados fueron informados por medio de la frecuencia radial sobre la presencia de una motocicleta circulando con pedido de captura por la calle Perú.

A raíz de un rastrillaje por la zona, se logró dar con el rodado, una Honda modelo GLH 150 cc. Tras una breve persecución, el conductor de la motocicleta fue aprehendido en dicho cruce y posteriormente alojado en la Subcomisaría Iriarte.

Además, se subrayó que el motor y el cuadro del rodado estaban adulterados y que la patente era apócrifa.

El siguiente caso ocurrió ya entrada la tarde del mismo día. Concretamente sobre la calle Uspallata, a metros de su intersección con Álvarez Condarco, donde, por medio de un patrullaje por esta zona, los efectivos divisaron una motocicleta, Husqvarna modelo Svartpilen 200 cc, conducida por un joven sin casco.

Por esto último es que se detuvo al motociclista, quien resultó ser menor de edad. No obstante, al verificar los datos del vehículo, saltó que este mismo tenía pedido de captura desde un robo ocurrido en noviembre del 2025.

image

Tras la aprehensión del menor de edad, la motocicleta fue secuestrada. Se notificó también que el rodado no contaba con patente y tenía el tambor de arranque con serios daños.

Auto robado en un patio

El último de los vehículos recuperados fue un automóvil Volkswagen 1500, el cual fue hallado en el patio de una casa del barrio Democracia en la madrugada de este domingo.

El hallazgo se dio sobre la 1.15, poco después de que llegara personal policial a entrevistar a la víctima del robo de su vehículo tras ser alertados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). En ese momento, el hombre comentó la situación junto a otro sujeto, que se negó a identificarse, por miedo a represalias en la barriada.

Según indicó el denunciante, su auto había sido robado en un asalto a punta de pistola ocurrido el pasado viernes.

Luego de aportar las características del rodado, los uniformados se dispusieron a buscarlo, dando con él poco después en el patio descrito como "tipo descampado" de una vivienda de la zona. Tras constatar que se trataba del mismo rodado, se informó a personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) para efectuar el secuestro y los trabajos pertinentes.