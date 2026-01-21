Rescataron a más de 13 loros habladores a punto de ser vendidos por redes sociales

La Ruta Nacional 34 en Jujuy fue protagonista del rescate de 13 loros habladores llevado adelante por Gendarmería Nacional y personal del Ministerio de Ambiente de la provincia este miércoles. El operativo tuvo lugar en medio de la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre que luego es vendida a través de las redes sociales .

Los animales fueron derivados de inmediato al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju) para empezar el proceso de su recuperación. El rescate tuvo lugar durante un control rutinario en el que los efectivos advirtieron que los loros se encontraban en un auto particular, lo cual viola las normativas de protección de la fauna silvestre que rigen en la actualidad.

En ese momento, los veterinarios especializados iniciaron la evaluación clínica para saber el estado de salud de las aves y facilitar así su rehabilitación.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy afirmó que “hoy, los animales se encuentran bajo cuidado veterinario y evaluaciones profesionales, con el objetivo de que puedan volver a su hábitat natural cuando estén en condiciones”. Además, señalaron que “recordamos que la fauna silvestre no es mascota. Su tenencia y venta están prohibidas y provocan daño a los animales y a los ecosistemas”.

Los loros habladores que fueron rescatados por el Ministerio de Ambiente de Jujuy y Gendarmería Nacional.

A su vez, el Ministerio de Ambiente volvió a pedir la colaboración de la ciudadanía ante nuevas alertas por tráfico de fauna y por el hallazgo de animales silvestres heridos. Desde el organismo recordaron que cualquier situación de este tipo debe denunciarse de inmediato a través del teléfono 388-4409250.

Además, remarcaron que la ley provincial N° 3014 declara de interés público la protección y conservación de todas las especies de fauna terrestre (tanto autóctonas como exóticas) que habitan, de manera permanente o temporal, el territorio provincial, ya sea en ambientes naturales o artificiales y en condición de vida silvestre.

La especie loro hablador

El loro hablador (Amazona aestiva) es un loro de tamaño mediano originario de Sudamérica que habita bosques, sabanas y selvas de países como Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.

Esta especie es muy conocida por su capacidad para imitar sonidos humanos, lo que la convirtió en una de las aves más populares en el comercio de mascotas, aunque también ha sido afectada por la captura ilegal y la pérdida de hábitat. A su vez, es una de las aves más longevas, con una expectativa de vida de 40 a 70 años o más años para los loros grandes como el amazonas, loros medianos como conures o eclectus aproximadamente entre 15 y 30 años, y los periquitos viven en promedio entre 5 y 15 años.

La dieta de estos loros incluye semillas, frutas, flores y brotes, aunque también pueden viajar a áreas agrícolas para alimentarse. La especie figura en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que implica un control estricto de su captura y comercialización para evitar su sobreexplotación.