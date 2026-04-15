Rescatan a una mujer tras sufrir una caída mientras hacía trekking en el Parque Nacional Lanín

Una mujer de 48 años tuvo que ser rescatada luego de sufrir una caída mientras realizaba trekking en el Parque Nacional Lanín , en cercanías de la ciudad de San Martín de los Andes . El incidente activó un operativo de emergencia que involucró a rescatistas del área protegida y al sistema sanitario provincial.

La excursionista transitaba por la senda del Lote 27 cuando perdió el equilibrio y cayó, golpe que le provocó un traumatismo en la cadera que le impidió continuar caminando. Ante la situación, se dio aviso a través de la radioestación del parque, lo que permitió poner en marcha el protocolo de rescate.

El operativo fue encabezado por una cuadrilla de cuatro integrantes del área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín, quienes trabajaron en conjunto con personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Debido a la compleja geografía del lugar y a las condiciones climáticas variables típicas de la región cordillerana, el acceso hasta el sitio donde se encontraba la mujer requirió maniobras específicas. Los rescatistas brindaron asistencia médica inicial en el lugar e inmovilizaron a la paciente utilizando una camilla especial y un chaleco de extricación, equipamiento habitual en rescates de montaña.

Tras estabilizarla, el equipo logró evacuarla hasta un sector accesible donde aguardaba una ambulancia del SIEN. Desde allí fue trasladada al Hospital Ramón Carrillo para recibir atención médica especializada y continuar con su evaluación clínica.

Recomendaciones

El episodio motivó que las autoridades del parque reiteraran una serie de recomendaciones para quienes realizan actividades de montaña en la zona. Entre ellas, recordaron la importancia de completar el registro único de trekking al menos 48 horas antes de iniciar la excursión, elegir senderos acordes al nivel de experiencia y condición física, y evitar realizar las travesías en soledad.

Asimismo, aconsejaron informar previamente a familiares o conocidos sobre el recorrido planificado, consultar el pronóstico meteorológico antes de salir y llevar abrigo adicional ante cambios bruscos de temperatura.

Desde la administración del parque también remarcaron la necesidad de respetar las normas ambientales, no encender fuego fuera de los lugares habilitados y regresar con todos los residuos generados durante la actividad.