La playa de aguas cristalinas a menos de una hora de San Martín de los Andes

La playa Yuco es uno de esos rincones que enamoran a primera vista. A solo 30 kilómetros de San Martín de los Andes , este lugar combina aguas transparentes, arena clara y un bosque de arrayanes que abraza la orilla. Todo forma un paisaje que muchos comparan con un Caribe patagónico.

Argentina tiene muchas costas conocidas, pero esta playa demuestra que los lagos del sur también guardan escenarios únicos. Ubicada sobre el lago Lácar y dentro del Parque Nacional Lanín, Yuco ofrece colores turquesa y esmeralda que sorprenden incluso a quienes ya conocen la región.

La playa se extiende sobre una pequeña península rodeada de vegetación nativa. Sus cinco sectores están unidos por senderos cortos que permiten recorrer unos 600 metros entre bahías, remansos y zonas más abiertas. En cada tramo cambia el tono del agua, la profundidad y la vista hacia la cordillera.

Aunque el aspecto es caribeño, el agua es fría: proviene de un lago glaciar. Aun así, en verano muchos se animan a nadar, descansar en la arena blanca o simplemente meter los pies para disfrutar la transparencia que caracteriza a esta playa.

Llegar es sencillo: basta con tomar la Ruta Provincial 48, la misma que bordea el Lago Lácar. Son unos 30 minutos desde San Martín de los Andes, gran parte por camino de ripio, rodeado de naturaleza pura .

Qué hacer en esta playa única de la Patagonia

La playa invita a disfrutar sin prisas: tomar sol, descansar bajo los arrayanes o contemplar el color esmeralda del agua. Quienes buscan aventura pueden remar en kayak o stand up paddle, ya que las bahías suelen tener aguas calmas.

Es importante saber que no hay servicios. Esto significa que cada visitante debe llevar su comida, agua y lo necesario para pasar el día. También es obligatorio retirar toda la basura y no ingresar con mascotas, para proteger el entorno.

Yuco es un destino elegido por quienes buscan desconexión total. Sus piletones naturales, el silencio del bosque y la claridad del lago hacen que cada rincón de esta playa se sienta como un pequeño paraíso escondido.