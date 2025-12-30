Reportan cortes de luz en AMBA por calor extremo: cuáles son las zonas más afectadas

Live Blog Post

¿Qué zonas están afectadas por los cortes de luz?

Los cortes realizados por Edesur se concentran en los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown, además de varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, las interrupciones de Edenor abarcan un territorio más extenso: Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel.