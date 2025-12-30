Reportan cortes de luz en AMBA por calor extremo: cuáles son las zonas más afectadas
Tanto Edesur como Edenor reportaron cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hay más de 25 mil usuarios sin suministro.
Tanto Edesur como Edenor reportaron cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hay más de 25 mil usuarios sin suministro.
Más de 28.000 usuarios permanecen sin servicio eléctrico este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras continúan las altas temperaturas. Los cortes de luz afectan a múltiples municipios del conurbano y barrios porteños, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).