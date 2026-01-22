Renuevan alertas por tormentas y granizo en Mendoza: a qué hora se esperan las precipitaciones más fuertes

El pronóstico anticipa un jueves marcado por el calor y la inestabilidad, con fuertes tormentas previstas hacia la noche en casi todo Mendoza.

Tormentas y granizo vuelven a complicar el jueves en Mendoza, con alertas activas en gran parte de la provincia.

Las condiciones del tiempo vuelven a complicarse este jueves en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional renovó las alertas por fuertes tormentas y posible caída de granizo, en una jornada que estará dominada por el calor y la inestabilidad.

Desde las primeras horas del día se sentirá el ambiente caluroso, con una mínima de 23°, mientras que la máxima alcanzará los 36° durante la siesta, antes de que el escenario comience a cambiar. A lo largo de la tarde se mantendrá la nubosidad variable, pero será hacia la noche cuando se espera el período más inestable.

mapa_alertas (30) Gran parte de Mendoza está en alerta amarilla. Según el SMN, rige una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia. En las zonas bajo alerta se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por granizo ocasional, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento. Los acumulados estimados oscilan entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias arrancarán en la siesta mendocina, a eso de las 15, e irá tomando fuerza con el pasar de las horas. Pasadas las 18 se esperan las precipitaciones más fuertes e incluso se pueden extender a la madrugada del viernes.

En cordillera también se esperan precipitaciones, en un contexto de tiempo inestable que se extenderá durante el cierre de la jornada.