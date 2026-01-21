Un vermut hecho en Mendoza comenzó a conquistar mercados internacionales

Un vermut nacido del encuentro entre amigos y con espíritu bien argentino acaba de avanzar en un antes y un después para su marca. Vermut Federal, con base en Mendoza , concretó su primera exportación internacional y ya desembarcó en Chile.

El proyecto surgió de un grupo de amigos de distintas provincias que eligieron Mendoza como sede para desarrollar la marca. Desde allí, apostaron a combinar tradición, identidad federal e innovación, con un producto que busca representar sabores de distintas regiones del país en una sola botella.

Este primer envío al mercado chileno no fue casual. La empresa viene trabajando de manera articulada con ProMendoza y participó en ferias internacionales, como las realizadas en Perú, además de integrarse a distintas acciones de promoción del comercio exterior de bebidas mendocinas.

Según cuentan sus fundadores, la llegada a Chile es apenas el comienzo de un plan de expansión más amplio. Actualmente, Vermut Federal mantiene conversaciones con potenciales socios comerciales en Perú, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y España, con el objetivo de seguir posicionando el vermut argentino en el exterior.

La marca mendocina dio un paso histórico al exportar su vermut y abrir nuevas oportunidades fuera del país.

El crecimiento de la marca también fue acompañado por reconocimientos importantes. En los World Drink Awards 2025 obtuvo una medalla de bronce para su variedad rosso y dos medallas de plata por el diseño de su etiqueta, además de una medalla de oro en el concurso internacional Vinus, que se realiza en Mendoza .

vermut federal (2) Vermut Federal recibió distinciones internacionales por sus etiquetas. Prensa Gobierno de Mendoza

Durante 2025, el vermut mendocino también logró ampliar su presencia en el mercado local. Ingresó a cadenas de supermercados como COTO y a plataformas digitales como Pedidos Ya, lo que permitió llegar a nuevos públicos y consolidar su posicionamiento.

Identidad federal y nuevos desafíos

Uno de los rasgos distintivos de Vermut Federal es la procedencia de sus insumos. El vino es mendocino, la yerba mate llega desde Misiones, el alcohol desde Córdoba, la manzanilla desde Neuquén y el mosto de pera desde Río Negro, reflejando una identidad que atraviesa todo el país.

vermut federal (1) Amigos de todo el país, crearon un vermut completamente federal. Prensa Gobierno de Mendoza

De cara al futuro, los dueños de la marca planean lanzar nuevos productos, con presentaciones previstas para marzo y septiembre. Además, proyectan seguir ampliando su equipo comercial para acompañar el crecimiento y sostener la expansión internacional desde Mendoza.