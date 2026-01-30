Remera, jean y sin maquillaje: un video muestra cómo salían a bailar las chicas hace 30 años

“Todo tiempo pasado fue mejor”, escribió Ernesto Sábato y las redes sociales no escapan a este razonamiento cuando los posteos traen recuerdos de décadas pasadas. Ese fue el efecto nostalgia que despertó un video que subió Sergio Larranaga a su cuenta en el que se ve a un grupo de chicas en un boliche en los ´90.

Larranaga es un fotógrafo mendocino que actualmente vive en Nueva York. En su cuenta de Instagram sube videos de los ´90 y ´80. Las jóvenes del video del boliche Omero son sus amigas y todavía siguen en contacto, dos también viven en Estados Unidos.

La estética de las jovencitas del video es uno de los puntos que más llama la atención. En las imágenes, las chicas lucen remeras de algodón con mangas cortas, colores neutros, jeans, no tienen maquillaje -a lo sumo algo de máscara de pestañas- el cabello recogido en una cola de caballo simple y zapatillas.

El estilo de las adolescentes de los ´90 está en el otro extremo de la moda de estos tiempos. Ahora, las chicas lucen maquillajes más cargados, con base, uñas esculpidas, eligen botas y vestidos para salir a bailar , lucen peinados frescos pero arreglados y suelen llevar gel para acomodar hasta el último pelo rebelde. Además, practican rutinas de cuidado de la piel y el cabello para mantenerlos sano. También, hay un grupo que opta por recurrir a la salud estética y se aplica bótox y ácido hialurónico para alcanzar ciertos estándares de belleza.

Este fue el tema de más comentarios en el video entre los usuarios de Instagram. “Salir de remera , jean y el pelo recogido”, “Y pensar que no nos hacía falta estar prácticamente desnudas como las chicas de hoy, para ser felices en un boliche. Eran épocas que sí valían la pena vivirlas!”, “Qué lindo. Qué juventud más sana!!! Y linda música”, “Ni maquillaje! Que buena época”, “Salían vestidas y eran naturales, es lindo apreciar diferentes facciones, en cambio ahora se ven todas iguales”, fueron los comentarios de algunos de los internautas.

En la actualidad, el maquillaje es un paso obligado entre las chicas antes de salir a bailar.

Los boliches de los ´90

La movida nocturna en Mendoza en los ´90 era muy distinta a la actual. La zona de Chacras -donde ahora se emplaza la ruta 82- era una de las predilectas de los jóvenes que llegaban en traffic y caminaban de un local a otro durante la madrugada. Omero en El Challao era otro de los favoritos y más concurridos.

Sin sunsets, afters ni electrónicas, la noche empezaba con una previa en una casa o un bar, la Arístides o el Parque San Martín, seguía en los boliches que no tenían horario de cierre de taquilla y terminaba al amanecer con un choripán en algún puesto callejero.

La música latina y pop era la de la pista principal y la electrónica estaba reducida a espacios más pequeños y especiales. En el video se ve como el grupo de amigas entra bailando, los jóvenes se animan a sacarlas a bailar y ellas avanzan riéndo al ritmo de Piel morena de Thalía.

BOLICHES CHACRAS DE CORIA (8).jpg Los boliches de Chacras también brillaron en los ´90 y hoy están en ruinas. Marcos Garcia/MDZ

“Qué bueno que tenías una cámara en ese tiempo!! O no nos podrías haber regalado esta maravilla de recuerdo!! Tengo 49 y recuerdo las noches de Omero como si fuesen hoy”, “Muchas Gracias mi hermano por compartir estas imágenes, qué linda época, que ganas de volver a vivirlas, fue mi mejor etapa. Soy de las Heras y Omero era el boliche al que iba con mi amigo Hugo casi todos los fines de semana”, “Qué nostalgia que me da”, son algunos de los mensajes cargados de recuerdos que compartieron los que vieron el video y viajaron directo al pasado.

Actualmente, Omero está abandonado y en ruinas. Desde el exterior se adivina dónde estaba el boliche porque sigue en pie la punta de la pirámide pero desde afuera parece una construcción a punto de demolerse rodeada de tela verde. En el interior faltan las aberturas, las letras corpóreas están tiradas en la pista y solo quedan los asientos que eran de cemento.