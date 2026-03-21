Regresan los Carnavales de Ugarteche: este sábado vuelve la gran fiesta popular.

Este sábado, la tradición vuelve a estar al frente con el regreso de los clásicos Carnavales de Ugarteche . La celebración se realizará sobre la Ruta Provincial 15, entre Sarmiento y Ruta 86 y más de 30 agrupaciones participarán.

Se trata de una fiesta popular que desde hace décadas llena de música, danza, trajes y tradición el sur de Luján de Cuyo .

Esta vez, tendrá lugar de 10 a 18 horas , transformando el lugar en un verdadero corredor cultural donde miles de vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada llena de color.

Durante toda la jornada, el lugar se transformará en un verdadero corredor cultural donde el público podrá disfrutar de un espectáculo que combina música, danza y tradición popular. Con entrada libre y gratuita, los carnavales ofrecerán un escenario ideal para compartir en familia y celebrar la riqueza cultural de la región.

Uno de los grandes atractivos de la fiesta será la participación de casi 30 agrupaciones que desfilarán y competirán por importantes premios económicos. Las comparsas desplegarán coreografías, vestuarios imponentes y un gran despliegue artístico que caracteriza a esta celebración.

El público podrá disfrutar del colorido de las comparsas autóctonas con instrumentos, ballets y danzas tradicionales como tinkus, salay y caporales, expresiones culturales que reflejan la fuerte presencia de las tradiciones andinas en la identidad de la comunidad.

Cada una de las presentaciones será evaluada por un jurado integrado por reconocidos y prestigiosos artistas del rubro, quienes tendrán la tarea de elegir a las agrupaciones destacadas de esta edición.

Celebración con identidad

Los Carnavales de Ugarteche no solo representan un espectáculo artístico, sino también una celebración profundamente arraigada en la historia y la identidad del lugar. Desde hace décadas, esta fiesta popular convoca a cientos de familias que se acercan para disfrutar de una jornada marcada por el ritmo, el baile y el encuentro comunitario.

En cada edición, las comparsas y agrupaciones trabajan durante meses en la preparación de coreografías, trajes y presentaciones, lo que convierte al carnaval en una expresión cultural que refleja dedicación, creatividad y pasión por las tradiciones.

Además del desfile de agrupaciones, el evento suele convertirse en un punto de encuentro para vecinos de distintas localidades que llegan atraídos por el clima festivo y la energía que caracteriza a esta celebración.