Récord histórico de pasajeros en 2025: crecieron los vuelos internacionales y sólido desempeño doméstico

El sector aerocomercial argentino atraviesa un período de expansión sin precedentes. Según el último Informe Mensual de la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ), correspondiente a noviembre de 2025, el movimiento de pasajeros y vuelos en el país ha registrado cifras récord , impulsado principalmente por la recuperación de las rutas internacionales y la consolidación del mercado doméstico.

Entre enero y noviembre de 2025, el sistema de aviación civil en Argentina (comercial y privado) movilizó un total acumulado de 30.221.000 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 14% respecto al mismo período del año anterior.

Si analizamos exclusivamente el mes de noviembre de 2025, se transportaron 2.881.000 personas, marcando un nuevo récord para dicho mes, con un incremento del 9% frente a noviembre de 2024. Este dinamismo se refleja también en la cantidad de operaciones: el total acumulado de vuelos alcanzó los 278.878 movimientos, un 9% más que en 2024.

El tráfico de cabotaje sigue siendo el motor del sector, con 15.792.000 pasajeros acumulados hasta noviembre, un 10% por encima de los valores de 2024.

Es importante destacar que algunos aeropuertos del interior vieron afectados sus números debido a obras de infraestructura: el aeropuerto de Río Gallegos permanece cerrado desde el 1 de septiembre hasta el 23 de diciembre de 2025 por la rehabilitación de su pista, y el de Rosario suspendió operaciones desde el 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre por motivos similares.

Explosión en los vuelos internacionales

El segmento internacional es el que mayor crecimiento porcentual ha mostrado en 2025. El acumulado anual llegó a 14.429.000 pasajeros, un salto del 19% comparado con el año previo.

Noviembre fue un mes particularmente fuerte para los viajes al exterior, con 1.356.000 pasajeros, lo que significa un 14% más que el récord anterior de 2024. Las rutas más voladas desde Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza) conectan con San Pablo, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Madrid.

Además, en términos de aerolíneas internacionales, Aerolíneas Argentinas posee el 18% de la cuota de mercado, seguida de cerca por LATAM con un 16% y GOL con un 9%.