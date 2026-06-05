Receta electrónica: cuáles son las nuevas reglas para retirar medicamentos de las farmacias

La normativa establece cambios en los procedimientos de dispensa de medicamentos y fija un plazo de 180 días para que las farmacias adecuen sus sistemas.

El Ministerio de Salud dispuso nuevas reglas para el funcionamiento de las farmacias en el marco de la implementación de la receta electrónica, con el objetivo de profundizar la digitalización de los procesos de dispensa de medicamentos en todo el país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 638/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y establece que las farmacias deberán incorporar sistemas de gestión que permitan validar y registrar digitalmente la entrega de medicamentos ambulatorios, reduciendo progresivamente el uso de documentación en soporte papel.

Uno de los puntos centrales de la norma es el reconocimiento del denominado "token digital" y otros mecanismos equivalentes como herramientas válidas para acreditar la identidad de los pacientes al momento de retirar medicamentos. Según explicó la cartera sanitaria, estos sistemas deberán contar con mecanismos seguros de autenticación y registración.

La resolución también contempla los casos en los que una persona retire medicamentos en representación de otra. Para ello, se habilita la utilización de autorizaciones o credenciales digitales que permitan acreditar la delegación otorgada por el titular de la receta, siempre mediante plataformas que garanticen la seguridad y trazabilidad de la información.

Qué deberán hacer las farmacias Además, las farmacias deberán registrar la identidad de quien efectivamente retire los medicamentos, ya sea el propio paciente o un tercero autorizado. Esa información quedará asociada a cada operación como un mecanismo adicional de validación y control.