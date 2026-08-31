Reabrió el paso a Chile solo para camiones: que pasará con el tiempo este lunes
El paso a Chile reabrió después de una semana cerrado, el tránsito solo está permitido para carga pesada.
Después de una semana, el paso a Chile volvió a habilitarse este lunes, aunque con una condición: por ahora solo pueden circular camiones de carga, tanto de ida como de vuelta.
Según informó Prensa Alta Montaña, el Sistema Integrado Cristo Redentor estará habilitado en territorio argentino de 9 a 21 , mientras que del lado chileno la ventana será de 8 a 20. Se trata de un esquema pensado exclusivamente para el transporte de cargas, sin apertura al tránsito particular ni de pasajeros, al menos por el momento.
Bajo cero en el paso a Chile
Uno de los datos que no pueden pasarse por alto es la exigencia de cadenas colocadas de forma obligatoria en todos los vehículos que se dispongan a cruzar. La medida responde directamente a las condiciones climáticas que persisten en la zona, donde el frío sigue marcando la agenda de la alta montaña.
El pronóstico térmico de la jornada confirma que las bajas temperaturas llegaron para quedarse, al menos en las próximas horas. En Uspallata el termómetro se ubica en 0°, en Punta de Vaca desciende a -6°, en Puente del Inca marca -9° y en Las Cuevas, el punto más elevado del recorrido, toca los -10°. Un combo que exige precaución extrema.
Mientras tanto, el panorama es distinto en el paso Pehuenche, que permanece cerrado sin fecha estimada de reapertura, lo que obliga a redirigir buena parte del tránsito de cargas hacia el corredor del Cristo Redentor.
Pronóstico para el lunes 31 de agosto
Según el parte diario de Defensa Civil, se espera viento Zonda débil desde aproximadamente las 3 en toda la precordillera de la provincia, Malargüe, zona Sur de Malargüe, Valle de Uco y Valle de Uspallata. Esta condición se mantendría hasta las 9, cuando se produciría una rotación del viento, con ingreso de viento sur.
Desde las 9, el viento sur afectaría la zona Sur de la provincia y, alrededor de las 11, se sentiría débilmente en las zonas Norte y Este de Mendoza. Se mantendría hasta aproximadamente las 19.
Además, el cielo se mantendrá seminublado en la zona Este y sectores Este de la zona Sur durante la mañana. Desde las 12 se prevé cielo despejado en todo el llano provincial. En Alta Montaña el pronóstico indica precipitaciones en la parte Sur hasta el mediodía. Luego se prevé nubosidad en toda la Alta Montaña, sin precipitaciones.
En el llano, la máxima será de 19°C, la mínima de 3°C en Malargüe y de 7°C en el resto de la provincia.