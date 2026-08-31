Reabrió el paso a Chile solo para camiones: que pasará con el tiempo este lunes

El paso a Chile reabrió después de una semana cerrado, el tránsito solo está permitido para carga pesada.

Después de una semana, el paso a Chile volvió a habilitarse este lunes, aunque con una condición: por ahora solo pueden circular camiones de carga, tanto de ida como de vuelta.

Según informó Prensa Alta Montaña, el Sistema Integrado Cristo Redentor estará habilitado en territorio argentino de 9 a 21 , mientras que del lado chileno la ventana será de 8 a 20. Se trata de un esquema pensado exclusivamente para el transporte de cargas, sin apertura al tránsito particular ni de pasajeros, al menos por el momento.

El paso a Chile estuvo cerrado una semana. Archivo MDZ Bajo cero en el paso a Chile Uno de los datos que no pueden pasarse por alto es la exigencia de cadenas colocadas de forma obligatoria en todos los vehículos que se dispongan a cruzar. La medida responde directamente a las condiciones climáticas que persisten en la zona, donde el frío sigue marcando la agenda de la alta montaña.

El pronóstico térmico de la jornada confirma que las bajas temperaturas llegaron para quedarse, al menos en las próximas horas. En Uspallata el termómetro se ubica en 0°, en Punta de Vaca desciende a -6°, en Puente del Inca marca -9° y en Las Cuevas, el punto más elevado del recorrido, toca los -10°. Un combo que exige precaución extrema.

Mientras tanto, el panorama es distinto en el paso Pehuenche, que permanece cerrado sin fecha estimada de reapertura, lo que obliga a redirigir buena parte del tránsito de cargas hacia el corredor del Cristo Redentor.