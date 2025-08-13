Rafael Nadal invierte en Mendoza: así será el lujoso hotel que construirá

Desde la cadena de hoteles se encargaron de dar detalles y confirmar la inversión millonaria del extenista, Rafael Nadal .

Los ambientes del hotel de Rafael Nadal en Punta Cana destacan por su comodidad y sobriedad.

“Meliá viene impulsando un intenso plan de expansión de sus marcas hoteleras Premium y de Lujo en Argentina en los últimos años, una apuesta facilitada por el apoyo que el Gobierno argentino, y en especial el Secretario de Turismo proporcionan al desarrollo turístico de calidad en el país”, informaron desde Meliá.

“En este marco, el Grupo incorporará nada menos que 5 nuevos proyectos ya firmados, ubicados en Ushuaia, Buenos Aires, Salta, y Mendoza, que se unirán durante los próximos años a los cinco hoteles ya

operativos: Gran Meliá Iguazú, The Meliá Collection Casa Lucía, Meliá Recoleta Plaza, y los affiliated by Meliá Almarena Madero y Puerto Retiro- que la Compañía ya opera en el país”, agregaron.

Cómo será el hotel de Rafael Nadal en Mendoza

Aunque por el momento, no hay detalles del proyecto confirmados como el lugar específico donde se construirá el hotel, las dimensiones o los servicios con los que contará. Sí se sabe, que la marca ZEL -creada por Meliá junto a Rafael Nadal- se caracteriza por su estilo sobrio, confortable y de calidad.

Los hoteles de la marca ZEL se crearon bajo la filosofía del “outdoor living”: espacios abiertos, materiales nobles, colores claros y un diseño que se integra al entorno. Rafael Nadal los describe como “un espacio para sentirse bien, activo y libre”.

La cadena de hoteles

Meliá ya opera en Argentina y uno de sus hoteles más conocidos es el Gran Meliá de Iguazú donde la noche cuesta alrededor de 700 mil pesos. “El Gran Meliá Iguazú ha sido durante 3 años consecutivos elegido como el mejor hotel de Argentina”, señalaron desde la empresa.

Meliá también cuenta con la marca ZEL, Gran Meliá, The Meliá Collection, Meliá e Innside by Meliá.

Los hoteles ZEL por dentro

zel-mallorca.jpg hotel rafael nadal Tripadvisor

hotel rafael nadal Zel Mallorca

ZEL Punta Cana hotel Rafael Nadal Uno de los departamentos del hotel ZEL de Punta Cana. ZEL Punta Cana

ZEL Punta Cana hotel Rafael Nadal El hotel ZEL Punta Cana aprovecha los espacios abiertos. ZEL Punta Cana

Zel Costa Brava hotel Rafael Nadal Los baños del hotel ZEL de Costa Brava. ZEL Costa Brava