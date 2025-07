Radiografía de los abusos en el deporte mendocino: denuncias, condenas y silencio institucional

FotoJet (69).jpg Walter Conna fue condenado a tres años de prisión en suspenso, pero sigue dirigiendo. Gentileza.

La fiscal Paula Arana, a cargo de la investigación, señaló que el acusado aprovechó su rol de poder como entrenador para iniciar una relación abusiva con la menor, que no podía dar consentimiento libre debido a su edad y la dinámica de control ejercida por el imputador. La joven relató que se sentía "asqueada", pero que accedía a sus exigencias por temor a represalias deportivas: "No quería que se enojara. Si no lo hacía, no me iba a dejar jugar ningún partido".

El 1 de julio de 2025, en el marco de un juicio abreviado, el DT de 52 años reconoció los hechos, aceptó la pena de abuso sexual simple y fue condenado a tres años de prisión en suspenso. De esta manera, evitó ir a prisión, aunque tendrá que cumplir con una serie de reglas de conducta. Actualmente, el hombre no solo está libre, sino que días atrás fue ratificado en su cargo como entrenador de la primera división y de las inferiores de Rivadavia Hockey Club.

Más abusos en el ámbito del hockey

Claudio Famar, entrenador y exjugador de hockey sobre patines, fue condenado a 8 años de cárcel por abusar sexualmente de siete niñas. Las primeras acusaciones se conocieron en junio de 2023. Inicialmente, fue detenido e imputado por cuatro hechos; luego se sumaron las otras denuncias. Además, el hombre de 34 años también tenía otra acusación del año 2012, pero que había quedado archivada.

Todo inició cuando una niña de 10 años rompió el silencio y le contó a su madre que el hombre, en ese momento director técnico de Godoy Cruz, había abusado de ella en una habitación cercana a las canchas. A partir de allí, aparecieron las dudas en el resto de los padres, quienes comenzaron a hablar con sus hijas. Algunas de ellas confesaron haber atravesado al misma situación. Según relataron las víctimas de entre 10 y 12 años, el modus operandi de Famar era siempre el mismo: las apartaba del grupo durante los entrenamientos y tocaba sus partes íntimas.

Tras conocer los hechos, los padres se acercaron a la Oficina Fiscal Nº4 para realizar las denuncias correspondientes. En ese entonces, Famar era responsable de todas las categorías masculinas de hockey sobre patines, del equipo femenino senior y también brindaba clases para mejorar el rendimiento deportivo de los trabajadores. Al tomar conocimiento de la situación, el entrenador fue separado de su cargo. Y unos días después de las primeras denuncias, se lo detuvo.

Además de lo sucedido con las jugadoras, el hombre fue denunciado en 2012 por una joven que en aquel momento tenía 18 años. Según el relato de la víctima, el deportista habría abusado sexualmente de ella en una casa de Chacras de Coria. A pesar de que la investigación fue declarada prescrita, el antecedente cobró relevancia cuando se conocieron las otras denuncias.

En su época de jugador, Famar también estuvo involucrado en un episodio de violencia por el que había sido suspendido de por vida por la Asociación Mendocina de Patín. Este hecho tuvo que ver con una agresión a un árbitro en 2016. Luego, la sanción fue levantada.

Finalmente, en junio de este año, reconoció los hechos en un juicio abreviado y fue condenado a 8 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la educación. El hombre tenía prisión domiciliaria, por lo que fue trasladado a un penal. Con base en la sentencia, no podrá volver a dirigir nuevamente.

Profesor mendocino de Kung fu, acusado

El primer expediente del caso que involucra a Gerónimo Rubén Peralta, instructor de Kung fu, se abrió en diciembre de 2022, cuando un chico de 17 años denunció que el sospechoso lo llevaba hasta un cuarto durante los entrenamientos, donde se quedaban solos y le realizaba tocamientos. Luego, más alumnos de la Escuela Shen de Artes Marciales de Chacras de Coria denunciaron haber atravesado situaciones similares.

El instructor de artes marciales fue detenido en marzo de 2023 y pesan sobre él imputaciones por abusos sexuales simples y otros gravemente ultrajantes, agravados por ser el responsable de la guarda de las víctimas. Actualmente, el profesor de 33 años está preso y fue enviado a juicio por los hechos. El debate debería realizarse este año.

"Prevención" en el deporte mendocino

En una provincia que avala la presencia de deportistas condenados como Sebastián Villa, declarado culpable en un juicio por violencia de género; o Sebastián Sosa, quien pasó por Maipú luego de ser acusado por "participación secundaria" en un caso de abuso sexual, trabajadores del sector reconocen que queda mucho por delante.

"Falta mucho. Estamos trabajando para visibilizar estos temas. Tratamos de alertar a las niñas de muchas cosas", señalaron desde una institución deportiva.

Actualmente, Mendoza no cuenta con un protocolo unificado para actuar en el mundo del deporte cuando suceden estos casos. Mientras profesores condenados por abuso sexual no podrán dirigir nuevamente, otros son confirmados en sus cargos pese a reconocer los hechos. Para evitar este tipo de situaciones, se presentaron en 2024 dos proyectos de ley en la Legislatura de Mendoza. Más de un año después, aún siguen en comisión.

Las propuestas de la diputada radical, Guiliana Díaz, son dos: una guía de intervención institucional ante situaciones de violencia de género, maltrato y abuso sexual infantil en el ámbito deportivo de Mendoza; y la obligatoriedad de presentar certificados de antecedentes penales para los integrantes de los cuerpos técnicos, con el objetivo de resguardar la integridad sexual de los asistentes a estas instituciones.

"Los proyectos están en comisión y se están trabajando. Si bien todavía no han salido, hay algunos clubes que ya han empezado a tomar la iniciativa y están pidiendo los certificados de antecedentes penales", detalló Díaz, quien también es presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol Femenino.