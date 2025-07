Pese a su condena por abuso sexual, Walter Conna seguirá dirigiendo las inferiores de un club de Mendoza

Walter Conna , el ex DT del seleccionado de Hockey Las Leonas y de varios clubes de Mendoza , fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el abuso sexual de una jugadora de San Rafael , quien tenía 15 años al momento de los hechos. Una semana después de la sentencia, el ex entrenador de las Las Leonas fue ratificado en su cargo como entrenador, no solo de la primera división, sino también de las inferiores de Rivadavia Hockey Club. Es decir, pese a reconocerse culpable y a su condena, el hombre seguirá trabajando con menores de edad.

"Directamente comunicaron que era una reunión informativa, que no teníamos posibilidad de abrir diálogo. Nos informaron que la comisión, por unanimidad, había decidido que el entrenador siguiera en su cargo en todas las divisiones, mayores y menores. Ahí es cuando interviene la abogada de él, que dice que había leído la causa y que no tenía prohibición de ejercer ese rol", relató la mujer, quien sostiene que se trata de una decisión en la que se priorizó el aspecto técnico sobre la integridad de las niñas.

"No sé desde donde sale tanto apoyo. Desde padres que no dicen nada, las jugadoras de primera división y la comisión directiva. Conna es manipulador. Hay una decisión tomada que es verticalista. Por lo menos deberían haber sometido la decisión a votación o a debate", afirmó.

Ante reiteradas consultas de MDZ, no hubo respuesta por parte de la comisión directiva de Rivadavia Hockey Club, quienes hasta el momento no se han expresado públicamente al respecto.

El caso: abuso en el ámbito del hockey

Walter Conna fue imputado en julio de 2023 por al menos seis hechos de abuso sexual contra una adolescente que era parte del plantel que dirigía en un club de San Rafael. La víctima, quien tenía 15 años al momento de los hechos, lo denunció en octubre de 2022, cuando ya había cumplido la mayoría de edad.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, los episodios ocurrieron en 2019, poco después de que el entrenador promoviera a la joven a la categoría superior del equipo. Desde ese entonces, comenzó una conducta de seducción y manipulación que incluyó mensajes sugerentes, regalos y encuentros a solas tanto en el club como en su camioneta, en un hotel y en una cabaña.

La fiscal Paula Arana señaló en su momento que el acusado aprovechó su rol de poder como entrenador para iniciar una relación abusiva con la menor, que no podía dar un consentimiento libre debido a su edad y la dinámica de control ejercida por el imputado. La joven relató que se sentía “asqueada” pero accedía a sus exigencias por temor a represalias deportivas: “No quería que se enojara. Si no lo hacía, no me iba a dejar jugar ningún partido”.

Finalmente, el 1 de julio de 2025, en el marco de un juicio abreviado, Conna reconoció los hechos y aceptó la pena de abuso sexual simple. De esta manera evitó ir a prisión, aunque tendrá que cumplir una serie de reglas de conducta. Entre ellas, no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima, ni participar de eventos deportivos en los que ella asista.