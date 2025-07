La historia detrás de la leve condena al extécnico de Las Leonas y el sufrimiento de la víctima

"Las cosas no son así, hay una malinterpretación", aseguró Conna tras recibir el llamado de la comisión directiva del conjunto sureño, en la que se le informó que, a partir de ese momento, ya no era más el entrenador ni podía regresar el club. Luego de los hechos, la familia buscó asesoramiento para realizar la denuncia , pero al conocer el procedimiento que debía atravesar la adolescente, decidieron dejarlo para más adelante.

"Cada día que abría los ojos me acordaba de este hombre y pensaba que las cosas no iban a quedar así", relataron a MDZ desde el entorno de la víctima.

En julio de 2023, Walter Conna fue notificado por seis hechos de abuso sexual simple. Al no tener antecedentes penales y tratarse de un delito que permite una condena excarcelable, quedó en libertad , aunque sujeto a ciertas condiciones. Entre ellas, una prohibición de acercamiento de 300 metros.

En su relato, la víctima detalló que a mediados de 2019 el DT la promovió a la máxima categoría. En paralelo, comenzó a mandarle mensajes en tonos sexuales y mantuvo encuentros privados, en los que, asegura, el hombre le tocó sus partes íntimas. Si bien la menor declaró sentirse "asqueada", confesó sentir temor a una represalia. "Si no lo hacía no me iba a dejar jugar ningún partido", manifestó la joven en el expediente.

El "dedo social"

A pesar de la denuncia y una investigación en curso, Conna siguió ejerciendo sus funciones. Durante estos años, el hombre fue DT del seleccionado femenino de hockey de Mendoza. También asesoró técnicamente a Club Petroleros, Centro Deportivo Rivadavia y dirigió en Andino y en el equipo Quimera de hockey masculino. Siempre estuvo en libertad. Mientras tanto, la víctima lidiaba con las consecuencias de haber denunciado al "prestigioso" entrenador.

"Ella tenía que escaparse o lidiar con el dedo social. Gente señalándola por haber denunciado. Él decía que eran todas mentiras. Ella se fue cerrando cada vez más, tejió un caparazón. Durante todos estos años ella tuvo el valor de entrar a las canchas y ser mirada, observada. Imagínate jugar así", mencionaron.

La condena

Hasta que llegó uno de los momentos clave: la pericia a la víctima. La primera fue en San Rafael. Allí se determina una "simetría", es decir una correspondencia en la forma de pensar, sentir y comportarse, entre la joven de 15 años y Conna, quien tenía 47 años. "Nos quedamos helados. Pedimos la redición", comenta la familia.

La nueva pericia se hace en la Ciudad de Mendoza, junto al Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales (E.De.A.A.S) y un perito contratado por la familia para que pudiera presenciar aquel momento: sale la asimetría y se agrava la situación de Conna. Además del testimonio de la denunciante, también declararon testigos del entorno del club y se incorporaron conversaciones de WhatsApp.

A pesar de que la defensa se opuso, la abogada de la víctima solicitó el cierre de la investigación y la elevación a juicio. El expediente estaba calificado como seis hechos de abuso sexual simple (tocamientos), agravados por estar encargado de la educación, por lo que el DT arriesgaba una pena de 3 a 50 años de cárcel.

Walter Conna, ex entrenador de las selecciones nacionales femenina y masculina de hockey.

"Estábamos cansados. Salió la posibilidad de juicio abreviado. Haciéndole precio, calculábamos que le iban a dar 6 años, a lo sumo 4 años", expresó el entorno de la jugadora de hockey.

En el juicio abreviado, Walter Conna admitió los hechos ocurridos en 2019, fue condenado a una pena de 3 años de prisión en suspenso y quedó en libertad. También debe seguir determinadas reglas de conducta: no pude acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de la casa de la víctima; no puede contactarla por ningún medio, incluido las redes sociales; debe someterse a pericia psiquiátrica y psicológica por el Cuerpo Médico Forense para determinar la necesidad de tratamiento psicológico; tiene que fijar domicilio; no puede consumir alcohol y drogas; debe presentarse ante el juez periódicamente, entre otras.

Pero, a pesar de admitir que abusó a una jugadora, la Justicia no le impide seguir ejerciendo. El hombre de 52 años sigue trabajando con menores de edad. Días atrás, Conna fue ratificado en su cargo como DT de la primera división y de las inferiores de Rivadavia Hockey Club.

El después

"Llegó un momento en el que la abogada nos dijo lo que le iban a proponer, y hubo alivió por poder cerrar la historia, para que sirva y quede condenado. La verdadera justicia debería haber sido otra, pero es lo que nos toca, con lo que hay que convivir. De a poco la vida se irá llevando lo que sucedió", manifestaron.

Tras conocerse la condena el 1 de julio de este año, la denunciante decidió alejarse del mundo del hockey. Si bien desde su entorno aseguran que es una excelente jugadora, y que en el último tiempo recibió llamados para desempeñarse en clubes de Italia y Australia, manifiesta que pasó de un "amor al odio" por este deporte.

"Ella sufrió mucho. Hubo una revictimización. Hoy está aliviada, pero puso al mundo del hockey en otro lugar. Trata de vivir su vida normal, sin ese miedo a ser noticia. Cuando vos ves que este hombre sigue trabajando no lo entendés. Y como no lo entendés, a veces sentís que es mejor olvidarse", afirmaron resignados.

En este sentido, resaltaron que con Conna dirigiendo "el peligro está latente", pero resaltaron la valentía de la denunciante al hablar para ayudar a que otras chicas no deban atravesar la misma situación.