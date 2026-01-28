Quiso rescatar a su gato, quedó atrapada y debieron auxiliarla los bomberos

Una joven de 24 años intentó rescatar a su gato, descendió hasta el techo de un edificio en Córdoba y quedó atrapada. La rescataron los bomberos.

Un intento por salvar a su mascota terminó en un operativo de rescate en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Una joven de 24 años descendió hasta el techo de un edificio para recuperar a su gato, pero luego se vio imposibilitada de regresar por sus propios medios y debió pedir ayuda a los servicios de emergencia.

El episodio ocurrió alrededor de las 23 del martes, en un inmueble ubicado sobre calle Sarmiento al 300. Según informaron fuentes policiales, la mujer logró bajar sin inconvenientes dos niveles del edificio hasta alcanzar la parte superior del techo, donde se encontraba el animal. Sin embargo, al intentar volver al interior del complejo, advirtió que no podía hacerlo de manera segura.

Ante esa situación, la joven se comunicó con el 911, lo que activó de inmediato un despliegue del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), junto a bomberos y personal policial.

Rescate de la joven y su gato Los rescatistas arribaron con el equipamiento necesario y montaron un operativo específico para acceder al sector elevado donde permanecían la mujer y su mascota.

rescate a joven y su mascota2 Utilizando una escalera y técnicas de rescate en altura, el personal logró asistir a ambos sin inconvenientes. Tras ser puestos a resguardo, se constató que tanto la joven como el gato se encontraban en buen estado de salud, por lo que no fue necesario ningún traslado sanitario.