Quién es María Sol, la hermana menor de Lionel Messi, y cómo eligió su camino
María Sol construyó un recorrido propio lejos de la exposición mediática. Con perfil bajo y una vida centrada en el trabajo y la familia, eligió no capitalizar la fama del apellido y mantenerse al margen de los flashes que rodean al ídolo mundial.
Llevar el apellido Messi implica, casi inevitablemente, vivir bajo una lupa. Sin embargo, María Sol Messi eligió desde siempre otro camino: el de la discreción, el trabajo silencioso y la construcción de una identidad propia, lejos de los flashes que rodean a su hermano Lionel, el futbolista más famoso del planeta.
La menor de los hermanos Messi, que el próximo 3 de enero se iba a casar con Julián Arellano (debieron suspender la boda por el accidente que ella sufrió en Miami), nació en Rosario y creció en un entorno familiar marcado por el esfuerzo y la cercanía. Mientras Lionel desarrollaba una carrera que lo llevaría a la cima del fútbol mundial, María Sol fue construyendo su recorrido personal, con intereses ligados al diseño, la moda y la gestión de marcas, áreas en las que logró consolidarse profesionalmente.
Formada en diseño de indumentaria, María Sol se vinculó al mundo emprendedor y participó en proyectos relacionados con la moda, siempre con un perfil bajo. En los últimos años también estuvo involucrada en iniciativas comerciales asociadas al universo Messi, aportando una mirada creativa y estratégica, aunque evitando exponerse públicamente como figura mediática.
María Sol tiene su marca propia y se llama Bikinis Río, un emprendimiento orientado principalmente a trajes de baño femeninos, con una propuesta estética cuidada y de perfil internacional. Su principal cara es su cuñada, Antonela Roccuzzo.
A diferencia de otros familiares de celebridades, María Sol mantiene una presencia acotada en redes sociales y escasas apariciones públicas. Su vida transcurre entre la actividad profesional y el ámbito familiar, al que se mantiene profundamente ligada. Quienes la conocen destacan su carácter reservado y su decisión consciente de no capitalizar mediáticamente el peso de su apellido.
En los momentos más significativos de la carrera de Lionel Messi -desde consagraciones deportivas hasta decisiones personales clave- María Sol suele aparecer en un segundo plano, acompañando sin protagonismo. Esa actitud le permitió preservar una vida relativamente normal incluso en contextos de máxima exposición familiar, una elección poco habitual en el entorno de figuras globales. Lejos de los escándalos y del ruido mediático, su nombre suele emerger solo en ocasiones puntuales, generalmente vinculadas a eventos familiares o proyectos profesionales.
Esa distancia voluntaria del centro de la escena también funciona como una forma de posicionamiento. En tiempos donde el apellido puede convertirse en atajo hacia la fama o el negocio rápido, María Sol Messi encarna una lógica distinta: la de quien entiende el valor simbólico de ese nombre, pero decide no explotarlo. Su recorrido confirma que, incluso bajo la sombra de uno de los íconos más grandes del deporte mundial, es posible construir un perfil propio, sostenido en el trabajo, la discreción y la coherencia personal.