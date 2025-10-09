Quién es Gabriel Brega, el empresario sanrafaelino que le puso los puntos a Javier Milei

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael dio su último discurso en el almuerzo de las Fuerzas Vivas y no dudó en reclamarle por obras al presidente Javier Milei.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Gabriel Brega, dio su último discurso en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas y no dudó en reclamarle por obras al presidente Javier Milei.

Los reclamos de Gabriel Brega El empresario sanrafaelino le pidió al presidente Javier Milei la concreción de tres obras para el sur de Mendoza:

La pavimentación de la ruta 40 en el tramo que va de Malargüe a Neuquén;

La concreción del Paso Las Leñas, cuyo proyecto impulsa la cámara desde hace 30 años. La ampliación de los servicios de Paso Pehuenche y la construcción del edificio de la aduana de San Rafael;

La firma de protocolo fitosanitario del acuerdo con China para movilizar la producción de la ciruela a esos mercados. Quién es Gabriel Brega El presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael es un reconocido empresario del sur provincial porque es el dueño de Transportes Iselín. Además, su esposo es el dueño de uno de los bodegones emblemáticos del ingreso de la ciudad. A Martín fueron dirigidas las primeras palabras de su discurso.

Gabriel Brega es conocido por su estilo excéntrico y único -en el almuerzo estaba con un traje claro- que llaman la atención en una ciudad pequeña de solo 200 mil habitantes.