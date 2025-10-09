Todas las perlitas y lo que no se vio de la visita de Milei a San Rafael

El presidente Javier Milei llegó este jueves a Mendoza para participar del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael organizado por la Cámara de Comercio e Industria del departamento sureño.

El evento reunió a todo el sector empresario y a gran parte de la política mendocina. Intendentes, legisladores nacionales y provinciales y muchos dirigentes oficialistas y opositores dijeron presente en este evento que tuvo la estelaridad de la visita presidencial.

La participación del Presidente en la reunión empresarial implicó un gran despliegue de seguridad. No solo las inmediaciones del Centro de Congresos y Exposiciones estuvieron fuertemente vigiladas sino también fue muy estricto el ingreso, ya que los visitantes tenían que pasar por un escaneo de detectores de metales y los bolsos, mochilas y carteras también debían pasar por un escáner especial.

Uno de ellos fue el exgobernador y actual senador nacional radical Rodolfo Suarez, quien no ocultó su sorpresa al verse revisado por los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La candidata demorada

Pamela Verasay, actual diputada nacional y candidata a renovar su banca yendo en segundo término por la lista de La Libertad Avanza, no pudo participar del almuerzo y debió ingresar sobre el final al evento.

La legisladora oficialista quedó retenida en uno de los anillos de seguridad, ya que arribó con el presidente ya presente en el Centro de Congresos y Exposiciones y la seguridad bloqueó todos los ingresos de personas.

Félix pasó factura a Milei

En el comienzo de su discurso, el intendente Omar Félix agradeció la participación de todos los visitantes y en especial el acompañamiento del presidente Javier Milei.

Sin embargo, señaló que le hubiera gustado hablarle a la cara, ya que el mandatario nacional estaba siguiendo el evento desde una sala contigua al salón donde se desarrollaba el almuerzo.

Reproches y arengas en pleno discurso

Durante un pasaje de su discurso, Milei lanzó una de sus asiduas críticas al Estado y fue reprochado por una de las presentes. "Los argentinos hemos tenido el mayor de los problemas: el mal llamado modelo del Estado presente basado en la Justicia Social", disparó el presidente, lo que generó la reacción de una de las comensales que replicó "¡No es así!, ¡No es así!", en voz alta.

Mientras otras personas la hicieron callar otras replicaron con aplausos y arengas al presidente al grito de "¡Vamos, Javier!".

Un corrector a la derecha

El salón donde se desarrolló el Almuerzo de las Fuerzas Vivas contó con dos pantallas gigantes que transmitían imágenes institucionales de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.

Durante el discurso del titular de la entidad, Gabriel Brega, las pantallas dejaron en evidencia un error que pasó por alto la organización. El logotipo de la entidad hacía referencia a la Cámara de "Comecio". Un error de tipeo o algún caso de dislexia, vaya uno a saber.