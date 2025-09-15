¿Qué sucede con nuestro cerebro si dejamos de usar el celular durante tres días?

Un estudio científico brindó resultados sorprendentes al someter a 25 jóvenes a dejar sus redes sociales y conexiones por celular por 72 horas.

Un estudio evaluó el uso de celular en jóvenes de entre 18 y 30 años. Foto: Freepik

El uso cotidiano del celular se ha extendido a todas las generaciones. En este sentido, miles de especialistas se han dedicado a estudiar y analizar las consecuencias, tanto negativas, como positivas, que podría ocasionar este hábito. Tal es el caso de un estudio conjunto de las universidades de Heidelberg y Colonia, en donde se realizó una investigación que arrojó resultados alarmantes.

El estudio se desarrolló con un grupo de 25 jóvenes de entre 18 y 30 años, quienes aceptaron la consigna de restringir su smartphone dejando de lado redes sociales y aplicaciones de entretenimiento. Para medir los efectos, se aplicaron pruebas psicológicas y resonancias magnéticas antes y después del periodo de desconexión, utilizando estímulos relacionados con los teléfonos.

Dejar de usar el celular durante 72 horas es beneficioso para la salud.

¿Qué sucede si dejamos de usar el celular por tres días? Los resultados confirmaron que, tras estas 72 horas sin uso intensivo, se produjo una reorganización de conexiones neuronales vinculadas a la atención y la gestión emocional. Esto demostró que la exposición permanente a aplicaciones digitales activa circuitos relacionados con la dopamina y la serotonina, los mismos que participan en procesos adictivos. De esta manera, el consumo excesivo de pantallas puede aumentar la probabilidad de dependencia tecnológica y de dificultades emocionales.