¿Qué pasó con la guitarra azul de La Guanaca?

Durante muchos años, la guitarra azul de La Guanaca fue mucho más que un adorno en la entrada de un boliche . Se convirtió en un ícono de la noche mendocina, un punto de referencia para quienes transitaban la ruta panamericana 82 y una postal que marcaba el inicio de incontables noches de diversión.

El boliche La Guanaca tuvo su época dorada, reconocido por sus fiestas, por su público fiel y también por aquel recordado eslogan que grabó Lalo Mir: “pasión y matraca”. La guitarra azul en la entrada se transformó en un símbolo que evocaba esas madrugadas donde la música, el baile y la juventud eran protagonistas.

Sin embargo, con el paso del tiempo y las obras viales que cambiaron por completo la fisonomía de la ruta 82, la guitarra desapareció. Muchos se preguntaban qué había pasado con ese objeto tan característico, mientras el recuerdo del boliche iba quedando en el pasado.

En los últimos años, el interés por rescatar la memoria de los boliches mendocinos volvió a aparecer gracias a influencers como Lichi Carrasco. En su cuenta @turismolichi , se dedica a recorrer y mostrar cómo quedaron esos lugares abandonados que marcaron la vida nocturna de Mendoza .

Recientemente, uno de sus videos se volvió viral al revelar el paradero de la famosa guitarra azul. Tras caminar entre los cerros de Luján, Lichi se topó con ella: desgastada, olvidada y lejos de aquel brillo que supo tener cuando recibía a los fiesteros en la entrada de La Guanaca.

“Encontré la guitarra azul. Después de mucho caminar entre medio de todas estas montañas, encontré tirada la guitarra azul. Esta guitarra fue testigo de muchísimos amores. Hoy sólo guarda cicatrices y el eco de noches interminables”, relató Lichi en su publicación.

Guitarra La Guanaca Tik Tok Lichi Carrasco

Un símbolo que sobrevive en la memoria

Estas imágenes de la guitarra en medio de los cerros desató una ola de nostalgia entre los mendocinos. Para muchos, fue un viaje directo a los años en que la ruta 82 estaba iluminada por la vida nocturna, con boliches que eran parte del ritual de fin de semana.

Aunque hoy no se sabe a ciencia cierta a quién pertenece ni cuál será su destino, la guitarra sigue generando conversación. Es, en definitiva, un pedazo de la historia reciente de Mendoza, ligada a la juventud de varias generaciones.

Guitarra La Guanaca Entre las montañas apareció la guitarra que fue símbolo de un boliche mítico. Lichi Carrasco

“Esta guitarra estaba ubicada en la puerta de La Guanaca y fue un punto de referencia para todos. Actualmente no sé cuál será su paradero ni a quién pertenece. Pero seguirá acá en el olvido”, cerró Lichi en su video, invitando a los usuarios a comentar si la recordaban.