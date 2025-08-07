Boliches abandonados: cómo están hoy dos íconos de la noche mendocina

Hubo una época en que la noche mendocina tenía puntos de encuentro obligados. Boliches como Cacano Bar y Sketch no eran solo espacios para salir, sino escenarios de recitales históricos, fiestas multitudinarias y vivencias que marcaron a generaciones. Hoy, sus puertas están cerradas, y lo único que queda es el eco de lo que alguna vez fueron.

Abandonados, deteriorados y envueltos en una bruma de nostalgia, estos lugares que supieron brillar en la vida nocturna de Mendoza se convirtieron en estructuras vacías, con rastros de humedad, basura y maleza. El contraste entre lo que fueron y lo que son impacta a quienes alguna vez los vivieron de cerca.

En el último tiempo, el influencer mendocino Lichi Carrasco volvió a captar la atención en redes al mostrar cómo están hoy estos dos boliches históricos de la provincia: Cacano Bar y Sketch.

Con su perfil “ Turismo Lichi ”, el creador de contenido recorrió los edificios abandonados y publicó imágenes que dispararon la nostalgia de miles de usuarios. Sus videos se llenaron de comentarios de personas que recordaban haber vivido noches inolvidables en esos salones.

Cacano Bar fue uno de los escenarios más importantes del rock en Mendoza.

Durante más de dos décadas, Cacano Bar fue uno de los escenarios más importantes del rock en Mendoza. Ubicado frente a la plaza de Chacras de Coria , su escenario recibió a figuras como Charly García, Gustavo Cerati, Fabiana Cantilo y los Enanitos Verdes. El local funcionó entre los años 80 y 2000 como un ícono de la noche provincial, con una estructura que potenciaba el sonido en vivo y una escalera interna por donde bajaban los artistas, directo a escena.

El deterioro actual del edificio fue documentado por Carrasco, quien lo recorrió en silencio, mostrando la sala principal, el escenario cubierto de polvo y los restos de lo que alguna vez fue una noche encendida. El abandono hoy es total, y lo que alguna vez fue un templo del rock, hoy es una estructura cargada de recuerdos.

Cacano Bar Lichi Carrasco Denuncias por ruidos molestos, peleas y clausuras repetidas motivaron también el cierre de Cacano Bar. Lichi Carrasco

Sin embargo, la historia de Cacano no terminó solo por el paso del tiempo. Durante años, el boliche acumuló denuncias por ruidos molestos, peleas frecuentes en la plaza y repetidas clausuras por violaciones a normas de higiene y seguridad, según la Municipalidad de Luján. En 2010, la comuna decidió no permitir su reapertura, y poco después, su propietario Alejandro Cabanillas, conocido como “el Cacano”, fue vinculado a hechos de violencia, amenazas y recientemente imputado por violencia de género. Así, el cierre definitivo del bar también arrastró una caída personal y judicial.

El misterio de Sketch en Chacras

El segundo lugar al que llegó Carrasco fue el boliche Sketch, también ubicado en Chacras de Coria, más precisamente en la zona de boliches. Con una arquitectura moderna y un concepto original, se hizo popular por su tobogán interno que conectaba la pista con el patio exterior.

Boliche Sketch Chacras, Mendoza El video con el que la empresa inmobiliaria internacional promocionó en 2022 la venta del lugar Remax

En 2022, la inmobiliaria Remax difundió un video con fines de venta. A pesar de que el edificio sigue en pie, el alma del boliche parece haberse ido hace tiempo. El deterioro también da cuenta de la falta de planificación urbana frente a este tipo de edificaciones.

Íconos del pasado

Ambos casos abren el interrogante sobre qué hacer con los espacios nocturnos que formaron parte de la historia reciente. Mientras tanto, los videos de Carrasco siguen viralizándose en TikTok e Instagram, despertando recuerdos, pero también generando debates sobre estos lugares que, aunque vacíos, aún dicen mucho.

Sketch Lichi Carrasco Lichi Carrasco

Tanto Cacano como Sketch marcaron la vida cultural de Mendoza en una época. Ya sea por la música en vivo, el diseño original o las noches interminables, fueron parte del crecimiento de una identidad urbana que parece ir quedando en el olvido.