Qué es la Noche de los Shoppings y cómo conseguir descuentos para Navidad

El martes 23 de diciembre se realizará una nueva edición de la Noche de los Shoppings , una jornada especial destinada a quienes aún no cerraron sus compras navideñas. La propuesta promete una combinación de descuentos , promociones y actividades pensadas tanto para compradores como para familias.

En la edición previa, varios centros comerciales extendieron su atención hasta las 4:00 de la madrugada, facilitando a los clientes completar sus compras de forma relajada.

Los centros confirmados para participar este año incluyen: Abasto Shopping, Alto Palermo, Alto Avellaneda, DOT Baires Shopping, Patio Bullrich, Alcorta Shopping, Distrito Arcos y Soleil Premium Outlet.

Según la edición 2024, las rebajas variaron según la franja horaria:

De 19:00 a 22:00 — 20 % de descuento.

De 22:00 a 00:00 — 25 %.

De 00:00 a 02:00 — 30 %.

De 02:00 a 04:00 — hasta un 50 % en locales seleccionados.

Además, muchas tiendas ofrecieron facilidades extras como cuotas sin interés, devoluciones, regalos y promociones especiales.

La Noche de los Shoppings no apunta solo a descuentos. Varios centros comerciales prepararon actividades: shows en vivo, talleres navideños, espacios de entretenimiento infantil, fotos con Papá Noel, sorteos y propuestas pensadas para que toda la familia participe.

Por ejemplo, algunos shoppings ofrecen “espacios de envoltorio” para regalos, juegos, intervenciones artísticas y opciones de ocio, para que la salida sea más que una simple experiencia de compr