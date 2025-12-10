Qué es la Noche de los Shoppings y cómo conseguir descuentos para Navidad
La Noche de los Shoppings o de las Compras es clave para conseguir regalos para Navidad con un gran descuento.
El martes 23 de diciembre se realizará una nueva edición de la Noche de los Shoppings, una jornada especial destinada a quienes aún no cerraron sus compras navideñas. La propuesta promete una combinación de descuentos, promociones y actividades pensadas tanto para compradores como para familias.
En la edición previa, varios centros comerciales extendieron su atención hasta las 4:00 de la madrugada, facilitando a los clientes completar sus compras de forma relajada.
Los centros confirmados para participar este año incluyen: Abasto Shopping, Alto Palermo, Alto Avellaneda, DOT Baires Shopping, Patio Bullrich, Alcorta Shopping, Distrito Arcos y Soleil Premium Outlet.
Descuentos escalonados: cómo se repartirán las rebajas en la Noche de los Shoppings
Según la edición 2024, las rebajas variaron según la franja horaria:
De 19:00 a 22:00 — 20 % de descuento.
De 22:00 a 00:00 — 25 %.
De 00:00 a 02:00 — 30 %.
De 02:00 a 04:00 — hasta un 50 % en locales seleccionados.
Además, muchas tiendas ofrecieron facilidades extras como cuotas sin interés, devoluciones, regalos y promociones especiales.
La Noche de los Shoppings no apunta solo a descuentos. Varios centros comerciales prepararon actividades: shows en vivo, talleres navideños, espacios de entretenimiento infantil, fotos con Papá Noel, sorteos y propuestas pensadas para que toda la familia participe.
Por ejemplo, algunos shoppings ofrecen “espacios de envoltorio” para regalos, juegos, intervenciones artísticas y opciones de ocio, para que la salida sea más que una simple experiencia de compr