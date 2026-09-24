Qué es la Noche de los Bares notables que se celebra en Buenos Aires

La quinta edición de la Noche de los Bares N otables se llevará a cabo este jueves con emblemáticos espacios gastronómicos abiertos entre las 17:00 y la medianoche en 25 barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Habrá propuestas culturales y actividades en 75 bares notables de 25 barrios porteños, con promociones y descuentos especiales.

Esta quinta edición del evento incorporará nuevos espacios al circuito , con más de 130 opciones de espectáculos musicales, talleres, muestras de artes visuales, charlas y propuestas gastronómicas.

La Noche de los Bares Notables es una iniciativa de la Ciudad para celebrar y destacar el valor cultural y el alma de los bares notables porteños, considerados parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y elemento indiscutible de la identidad de los porteños.

Este año participarán espacios que se sumaron recientemente a la lista de Bares Notables de Buenos Aires, como el Josephina ‘s Café de Recoleta y la Confitería El Greco de Caballito, el Bar Conde de Colegiales, La Escuela de Nuñez, entre otros.

Una noche con diversas actividades

Las actividades de este jueves incluyen shows musicales, recorridos guiados por el circuito de bares de la calle Florida, la Avenida Callao y el Casco Histórico de Buenos Aires, además de muestras de artes visuales, charlas y propuestas gastronómicas.

En tanto, se informó que a las 18 habrá un show de Federico Mizrahi Quinteto en Bar Roma del Abasto, mientras que a las 19 la Orquesta del Plata estará en la Confitería La Ideal, a las 20 Ana María Cores estará en el Bar & Despensa Montecarlo y Sol Mihanovich se presentará en el Bar Imperio / Hotel Savoy.

Además, a las 21:30 Esteban Morgado y Walter Castro se presentará en el Café de García, mientras que a la misma hora el Café Rivas recibirá a Dj Vinilos Notables con Tuta Torres, con un repertorio de clásicos nacionales.

Recorridos guiados por los Bares Notables de la Ciudad:

1) Recorrido a pie por bares notables, patrimonio e historia gastronómica de la Av. Callao. Incluirá Café Thibon, Bar Via 71, Mar Azul, Almacén y Bar Lavalle, Los Galgos, Pasaje Santos Discépolo, La Ópera, Zivals, Av. Corrientes, Hotel Savoy Imperio Bar, ex Confitería L’Aiglon, Teatro Albur, Restaurant El Tropezón y Confitería del Molino.

2) Recorrido a pie por bares notables del Casco Histórico. Se visitarán el Bar Plaza Dorrego, La Poesía y Confitería London relacionados con el mundo literario. Luego el Café Tortoni, decano de los cafés de la Ciudad y fundado en 1856; el Seddon, El Federal, Hipopótamo, el Británico y Café Rivas, protagonistas de la cultura y la bohemia de San Telmo. Para finalizar, el recorrido pasará por el Bar Sur y El Querandí, referentes del tango; y El Colonial, Puerto Rico y el Cabildo de Buenos Aires.

3) Derivas urbanas. Cultura e historia. Circuito a pie guiado. Cruzará bares, artistas, vecinos, artes, mitos urbanos, edificios, medialunas y tostados, cafecitos, grapas, papas fritas y teatros. Florida Garden, Confitería Saint Moritz, Barbaro, Claridge Hotel, Le Caravelle, Boston City, London City y Café Cabildo de Buenos Aires.

Los Bares Notables también son reconocidos por sus platos clásicos de la cocina tradicional porteña. Cocineros invitados intervendrán las cocinas de algunos bares, como La Giralda, La Ópera, Miramar y Almacén y Bar Lavalle.

Por su parte, El Celta, Los Galgos y El Roma del Abasto, entre otros, propondrán menús especiales para la ocasión y se contará con la participación de los cocineros Marcos Di Cesare, Ana Irie y Gabriel Kogan, quienes pondrán su impronta en las cocinas tradicionales.