Cuenta DNI: qué jubilados pueden acceder a un reintegro de hasta $500.000 y cómo conseguirlo

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Provincia pueden aprovechar un beneficio especial de Cuenta DNI que devuelve el 100% de determinadas compras. La promoción contempla reintegros de hasta $500.000, según el producto bancario contratado, y algunos beneficiarios todavía tienen tiempo para utilizarla durante septiembre y octubre.

El beneficio está dirigido a quienes contrataron un paquete de productos o una tarjeta de crédito entre marzo y agosto.

El beneficio de Cuenta DNI está destinado a jubilados y pensionados que contrataron un paquete de productos o una tarjeta de crédito entre amrzo y agosto de 2026.

Para acceder, el banco exige que sea una contratación nueva. Esto significa que el cliente no debe haber tenido vigente un paquete de productos o una tarjeta de crédito durante el año anterior.

La devolución alcanza el 100% de las compras realizadas con las modalidades habilitadas de Cuenta DNI. Sin embargo, el monto máximo depende del producto contratado:

Los topes rigen durante todo el período de la promoción y no se renuevan mensualmente. El beneficio termina cuando se alcanza el monto máximo o se cumplen los dos meses previstos, lo que ocurra primero.

Cómo conseguir el reintegro de Cuenta DNI

Para aprovechar la promoción, los jubilados que cumplen los requisitos deben realizar sus compras en comercios minoristas mediante alguna de las modalidades habilitadas:

Pagar QR con débito en cuenta.

Link de Pago.

Clave DNI.

El reintegro se acredita automáticamente en la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. No es necesario solicitar la devolución después de cada operación.

En cambio, las compras realizadas con tarjetas Visa o Mastercard de crédito, Visa Débito y las transferencias desde la aplicación no están incluidas. La promoción tampoco se puede combinar con otros descuentos y exige que el cliente no registre atrasos en sus obligaciones con Banco Provincia.

Hasta cuándo se puede aprovechar el beneficio

El plazo para aprovechar la promoción depende del mes en el que se contrató el producto bancario. La devolución se aplica durante los dos meses siguientes a esa contratación.

De esta manera, quienes contrataron un producto elegible en julio pueden aprovechar el reintegro hasta fines de septiembre. En cambio, quienes lo hicieron en agosto tienen tiempo hasta el 31 de octubre.

Aunque el beneficio sigue vigente para estos clientes, ya no está disponible para nuevas adhesiones. El período de contratación estuvo abierto entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2026. Por lo tanto, quienes trasladen ahora sus haberes a Banco Provincia o contraten un nuevo paquete no podrán incorporarse a esta promoción.