Qué compran los argentinos cuando viajan de vacaciones
Los viajes por turismo tienen como principales objetivos conocer lugares nuevos o descansar, pero también sirven para comprar. Una encuesta revela en qué gastan los argentinos a la hora de viajar.
El sector turístico argentino atraviesa un escenario dinámico y de fuertes contrastes. Mientras los viajes internos muestran señales de reactivación impulsadas por escapadas cortas, promociones y una mayor búsqueda de destinos con buena relación precio–experiencia, los viajes al exterior continúan marcados por una lógica de planificación extrema, donde el tipo de cambio, los beneficios impositivos y las oportunidades de compra pesan tanto como el destino elegido.
En este contexto, el viajero argentino se consolida como un consumidor informado, flexible y estratégico, que adapta sus decisiones a las condiciones económicas del momento.
A nivel local, el turismo doméstico se sostiene gracias a propuestas de cercanía, turismo gastronómico y experiencias vinculadas a la naturaleza y la cultura, con una preferencia creciente por viajes más frecuentes pero de menor duración.
Los argentinos en el exterior
En paralelo, los viajes internacionales —especialmente a países limítrofes y destinos tradicionalmente asociados al ahorro— siguen siendo una opción atractiva para quienes buscan maximizar el valor de su dinero, combinando descanso, consumo y compras planificadas.
Los argentinos, cuando viajan, no solo gastan en el viaje sino que muestran patrones de consumo bien definidos donde combinan experiencias con oportunidades de ahorro. Para indagar un poco más en ese aspecto, Booking.com realizó un relevamiento que determinó que casi la mitad de ellos busca marcas o productos que no están en su país, y un 55% busca descuentos y lugares con cambio favorable.
“En cada viaje, el argentino combina el disfrute con una lógica muy racional del gasto: busca vivir experiencias memorables, pero al mismo tiempo aprovechar cada oportunidad para optimizar su presupuesto. Esta dualidad explica por qué las compras y los destinos con conveniencia económica ganan cada vez más protagonismo, tanto en escapadas en países limítrofes como en viajes más largos”, explicó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.
Qué compran los argentinos cuando van de vacaciones al exterior
- Un 64% compra souvenirs de viaje tanto personales como para regalar a amigos y familia.
- Un 46% elige los mercados callejeros para comprar regalos.
- Un 58% compra especias, vinos, cafés en una tendencia de souvenirs de alacenas que viene creciendo en los últimos años.
- Un 49% los adquiere en grandes shoppings o distritos comerciales.
- Un 48% busca marcas o productos que no están disponibles en su país.
- Un 55% busca descuentos o lugares donde el cambio le resulte favorable.
- Un 45% busca artículos de confección artesanal u originarios del lugar.
- Un 21% elige lugares con diseños exclusivos.
- Un 31% se inclina por adquirir por productos vintage.
“Hoy el viajero argentino planifica, compara y se adapta: elige fechas flexibles, aprovecha promociones, investiga precios y prioriza aquellos destinos donde su dinero rinde más. Así, el viaje deja de ser solo un momento de ocio para convertirse también en una decisión estratégica, económica donde el equilibrio entre experiencia, ahorro y compras define gran parte del recorrido”, finalizó Jimena.