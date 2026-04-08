Qué compran los argentinos cuando viajan de vacaciones

Los viajes por turismo tienen como principales objetivos conocer lugares nuevos o descansar, pero también sirven para comprar. Una encuesta revela en qué gastan los argentinos a la hora de viajar.

El sector turístico argentino atraviesa un escenario dinámico y de fuertes contrastes. Mientras los viajes internos muestran señales de reactivación impulsadas por escapadas cortas, promociones y una mayor búsqueda de destinos con buena relación precio–experiencia, los viajes al exterior continúan marcados por una lógica de planificación extrema, donde el tipo de cambio, los beneficios impositivos y las oportunidades de compra pesan tanto como el destino elegido.

En este contexto, el viajero argentino se consolida como un consumidor informado, flexible y estratégico, que adapta sus decisiones a las condiciones económicas del momento.

A nivel local, el turismo doméstico se sostiene gracias a propuestas de cercanía, turismo gastronómico y experiencias vinculadas a la naturaleza y la cultura, con una preferencia creciente por viajes más frecuentes pero de menor duración.

Los argentinos en el exterior En paralelo, los viajes internacionales —especialmente a países limítrofes y destinos tradicionalmente asociados al ahorro— siguen siendo una opción atractiva para quienes buscan maximizar el valor de su dinero, combinando descanso, consumo y compras planificadas.

Los argentinos, cuando viajan, no solo gastan en el viaje sino que muestran patrones de consumo bien definidos donde combinan experiencias con oportunidades de ahorro. Para indagar un poco más en ese aspecto, Booking.com realizó un relevamiento que determinó que casi la mitad de ellos busca marcas o productos que no están en su país, y un 55% busca descuentos y lugares con cambio favorable.