Que haya niños y niñas sin alimentarse en su primer año de vida demuestra una sola cosa: no estamos a la altura del país que tenemos. En pocas palabras, Argentina nos está quedando grande.

Sumate haciendo click aquí , para que Argentina no nos quede grande y miles de niños y niñas puedan salir adelante. Los primeros años de vida son cruciales para su correcto desarrollo y crecimiento . En Haciendo Camino desde hace 20 años trabajamos para combatir la desnutrición infantil desde un enfoque integral junto con las familias, para que cada una de ellas pueda salir adelante mediante su propio esfuerzo

Personalidades que se sumaron a la campaña.

Figuras del deporte, la televisión y el espectáculo se vistieron con la camiseta de Haciendo Camino para visibilizar la desnutrición infantil en el Norte argentino.

20 años rompiendo el círculo de la pobreza. Haciendo Camino es una ONG fundada en 2006 por Catalina Hornos con el objetivo de romper el círculo de la pobreza y la desnutrición infantil en el Norte argentino. Desde Añatuya, Santiago del Estero, creció hasta convertirse en una red de 15 Centros de Desarrollo Infantil y Fortalecimiento Familiar, acompañando a más de 2.000 familias en Santiago del Estero, Chaco y Salta.

20 años en el Norte argentino.

Más de 2.000 familias acompañadas.

15 Centros de Desarrollo Infantil y Fortalecimiento Familiar 4 provincias argentinas.

Desarrollo infantil en familia

Control nutricional, atención temprana y acompañamiento familiar para niños y niñas de 0 a 5 años en situación de vulnerabilidad.

Embarazadas

Seguimiento médico, talleres de maternidad y apoyo personalizado desde el embarazo hasta el nacimiento.

Programa oficio

Capacitación en costura, tejido, gastronomía, peluquería y otros oficios para que las mujeres puedan generar ingresos propios y emprender.

Hogares

"Refugio Madre Teresa de Calcuta" y "Casa de Madres" en Añatuya, para niños en vulnerabilidad y madres en situaciones de violencia.

Programa Salud

Viajes mensuales de médicos voluntarios a comunidades con acceso limitado, en alianza con Cuerpo & Alma y Aéreo Asociación Civil.