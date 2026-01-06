Qué anticipa el pronóstico para este miércoles 7 de enero en Argentina
El mapa del tiempo para este miércoles 7 de enero muestra un país mayormente en verde, con áreas puntuales en amarillo en el oeste y noroeste.
El pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de enero deja una primera lectura clara: la mayor parte de Argentina aparece sin alertas visibles, marcada en color verde.
Desde el norte hasta el sur, amplias regiones mantienen la misma tonalidad, lo que sugiere un escenario parejo y sin cambios bruscos reflejados en el mapa.
Dónde aparecen los focos de atención
El oeste y el noroeste del país concentran las únicas zonas diferenciadas, señaladas en color amarillo. Estas áreas se presentan de forma localizada y no se extienden hacia el centro o el este.
El resto del territorio no muestra variaciones relevantes, lo que refuerza la idea de un miércoles sin situaciones destacadas a nivel general.
Qué muestra el panorama nacional
La Patagonia, el centro del país y gran parte del litoral permanecen bajo color verde en la imagen. No se observan colores más intensos ni señales de alertas mayores.
En conjunto, el mapa sugiere un día con condiciones mayormente normales en Argentina, con atención puesta únicamente en algunos sectores específicos del oeste y noroeste.