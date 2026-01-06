El mapa del tiempo para este miércoles 7 de enero muestra un país mayormente en verde, con áreas puntuales en amarillo en el oeste y noroeste.

Qué anticipa el pronóstico para este miércoles 7 de enero en Argentina.

El pronóstico del tiempo para este miércoles 7 de enero deja una primera lectura clara: la mayor parte de Argentina aparece sin alertas visibles, marcada en color verde.

Desde el norte hasta el sur, amplias regiones mantienen la misma tonalidad, lo que sugiere un escenario parejo y sin cambios bruscos reflejados en el mapa.

Dónde aparecen los focos de atención El oeste y el noroeste del país concentran las únicas zonas diferenciadas, señaladas en color amarillo. Estas áreas se presentan de forma localizada y no se extienden hacia el centro o el este.

El resto del territorio no muestra variaciones relevantes, lo que refuerza la idea de un miércoles sin situaciones destacadas a nivel general.

Qué muestra el panorama nacional La Patagonia, el centro del país y gran parte del litoral permanecen bajo color verde en la imagen. No se observan colores más intensos ni señales de alertas mayores.